Mercato Milan, sfuma Svilar! Roma in pressing, accordo vicino per il rinnovo. Le cifre

Mercato Milan, sfuma Svilar: il portiere, accostato nelle scorse settimane al club rossonero, è vicinissimo al rinnovo con la Roma

La Roma è vicinissima a blindare uno dei suoi talenti più cristallini, il portiere serbo Mile Svilar. Secondo quanto riportato da Niccolò Schira, giornalista esperto di mercato, il prolungamento del contratto di Svilar è ormai in dirittura d’arrivo, un’ottima notizia per i tifosi giallorossi e una delusione per tutti quei club che avevano messo gli occhi sul giovane estremo difensore, tra cui spicca il calciomercato Milan.

L’accordo che si profila prevede un ingaggio significativo per Svilar, che andrà a percepire 3,5 milioni di euro all’anno più bonus. Una cifra importante che testimonia la volontà della Roma di puntare forte su di lui e di riconoscerne il valore crescente dimostrato sul campo. La stagione appena conclusa ha visto Svilar emergere come uno dei protagonisti inaspettati della squadra capitolina, conquistando la fiducia di Daniele De Rossi e superando nelle gerarchie un portiere di esperienza come Rui Patricio. Le sue parate decisive, la sua presenza rassicurante tra i pali e la sua abilità nel gioco con i piedi lo hanno reso un elemento indispensabile per la Roma.

Ciò che rende questa operazione ancora più significativa è il fatto che Svilar abbia rifiutato diverse proposte allettanti provenienti da alcuni dei maggiori campionati europei. In particolare, il Milan aveva mostrato un forte interesse per il portiere, cercando di portarlo a San Siro. I rossoneri, sempre attenti ai giovani talenti e alla ricerca di un portiere con prospettive a lungo termine, avevano visto in Svilar il profilo ideale per rafforzare la propria rosa. Tuttavia, la scelta del giocatore è stata chiara: rimanere nella Capitale.

Oltre al Milan, anche club di Premier League e Bundesliga avevano tentato di sedurre Svilar, riconoscendone il potenziale internazionale. Il fatto che il portiere abbia declinato queste offerte importanti per legarsi ulteriormente alla Roma è un segnale forte del suo attaccamento alla maglia e della sua volontà di crescere e affermarsi con i colori giallorossi. Questo dimostra anche la capacità della Roma di convincere i propri talenti a rimanere, offrendo loro un progetto sportivo solido e un ambiente in cui sentirsi apprezzati e valorizzati.

La determinazione della Roma nel voler trattenere Svilar è stata un fattore chiave. La dirigenza giallorossa ha lavorato sotto traccia ma con decisione per arrivare a questo prolungamento, consapevole di avere tra le mani un portiere con un futuro brillante. La fiducia riposta in lui si è tradotta in una proposta economica importante e in un ruolo centrale nel progetto tecnico.

Nei prossimi giorni, l’accordo dovrebbe essere finalizzato, mettendo la parola fine a qualsiasi speculazione sul futuro di Svilar. Questo prolungamento non è solo un atto formale, ma rappresenta un investimento strategico per la Roma, che si assicura uno dei migliori prospetti nel suo ruolo a livello europeo. Per il Milan, invece, si tratta di una sconfitta sul mercato, che dovrà ora virare su altri obiettivi per rafforzare il proprio reparto portieri. La Roma, dal canto suo, può festeggiare un successo significativo che rafforza la sua visione a lungo termine e consolida la sua posizione come una delle squadre più ambiziose del panorama calcistico italiano. Il futuro di Mile Svilar è giallorosso, e questo è solo l’inizio di una storia che si preannuncia ricca di successi per il giovane portiere e per la Roma.