Calciomercato Milan, Svilar si allontana: la mossa di Ranieri chiude le porte al Diavolo

Calciomercato Milan, Mile Svilar, eventuale sostituto di Maignan, si allontana dal club rossonero: vicino il rinnovo con la Roma

L’estate 2025 si preannuncia indimenticabile per Mile Svilar. Non solo per il meritato riposo dopo una stagione intensa con la Roma, ma soprattutto per un evento che cambierà la sua vita per sempre: la nascita del suo primo figlio ad Anversa, la città dove è cresciuto e ha conosciuto sua moglie. Un lieto evento che il portiere giallorosso sta vivendo con grande attesa, godendosi la famiglia e preparandosi al meglio per le nuove sfide, sia personali che professionali.

Nonostante il clima di relax, Svilar non ha staccato la spina dal calcio. Anzi, è già proiettato verso la prossima stagione. Nella sua abituale palestra belga, seguito da un preparatore personale, si allena con regolarità e dedizione, un chiaro segnale della sua professionalità e della sua volontà di farsi trovare pronto per i prossimi impegni. Questi allenamenti non solo servono a mantenere la forma fisica, ma anche a gestire la pressione emotiva, un aspetto cruciale per un ruolo delicato come quello del portiere.

Parallelamente alla sfera personale e agli allenamenti, si sta delineando una questione di cruciale importanza per il futuro di Svilar: il rinnovo del contratto con la Roma. Una trattativa che, fino a poco tempo fa, sembrava complicata dalle alte richieste dell’agente del giocatore, rischiando di raffreddare i rapporti tra le parti. Un impasse che aveva destato qualche preoccupazione tra i tifosi e all’interno della società.

Tuttavia, una svolta significativa è arrivata grazie all’intervento diretto di Claudio Ranieri. Il dirigente giallorosso, con la sua esperienza e il suo carisma, ha assunto il ruolo di mediatore, riportando serenità e dialogo tra le parti. Il suo approccio si è rivelato subito efficace, con il primo effetto positivo già visibile: l’offerta iniziale della Roma, pari a 3 milioni annui, è stata ritoccata al rialzo. Ora, la società capitolina è pronta a proporre un quinquennale da 3,5 milioni più eventuali bonus legati a rendimento personale e di squadra. Un’offerta che testimonia la volontà della Roma di blindare Svilar e di renderlo un giocatore centrale nel progetto, al pari di giovani promesse come Pisilli.

Le frequenti telefonate tra Ranieri e Svilar hanno contribuito a consolidare la fiducia reciproca, un elemento fondamentale per la buona riuscita di qualsiasi trattativa. In questo contesto di avvicinamento, le avances del calciomercato Milan, che avevano mostrato un interesse per il portiere, sono state prontamente respinte. Un segnale chiaro della volontà di Svilar di continuare la sua avventura in giallorosso.

La prossima settimana sarà cruciale. È previsto un incontro a Trigoria con l’agente del giocatore – e forse lo stesso portiere – per formulare l’offerta definitiva. Le sensazioni sono positive: l’intesa è vicina e il lieto fine che Svilar attende sul piano familiare potrebbe presto concretizzarsi anche sul fronte professionale, assicurandogli un futuro solido e promettente nella Capitale. La Roma è pronta a scommettere su di lui, e Svilar sembra altrettanto determinato a ripagare la fiducia, preparandosi a vivere una stagione da protagonista con la maglia giallorossa.