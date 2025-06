Svilar Milan, Tare accelera! Offerta pesante sul piatto, la Roma fa muro e fissa una valutazione monstre

Svilar Milan, Igli Tare accelera per il portiere della Roma: offerto ingaggio da 4 milioni di euro, i giallorossi cercano di fare muro

Il calciomercato estivo si preannuncia rovente per le squadre italiane, con indiscrezioni e trattative che infiammano gli ambienti calcistici. Tra le notizie più succose riportate da Repubblica, emerge con prepotenza l’interesse del calciomercato Milan per Mile Svilar, portiere della Roma. Un interesse che, se concretizzato, potrebbe rappresentare un vero e proprio sgarbo ai danni dei giallorossi e un colpo significativo per i rossoneri, che sembrano intenzionati a blindare il giovane estremo difensore con un’offerta economica ben superiore a quella proposta dalla Roma per il rinnovo.

Secondo quanto riportato da Repubblica, il Milan sarebbe pronto a mettere sul piatto per Svilar un ingaggio di ben 4 milioni di euro a stagione. Una cifra considerevole, che rappresenta più del doppio rispetto agli 1,9 milioni che la Roma sta offrendo al portiere per prolungare il suo contratto. Questa disparità economica evidenzia la determinazione del Milan a superare la concorrenza e ad assicurarsi le prestazioni di un portiere che, nonostante la giovane età, ha già dimostrato le sue qualità tra i pali, ritagliandosi uno spazio importante nella rosa romanista, soprattutto in questa ultima parte di stagione.

L’offerta del Milan non è solo un segnale di forte interesse per il giocatore, ma anche un tentativo di destabilizzare la Roma, che si trova ora di fronte a un bivio. Da un lato, la necessità di trattenere un elemento valido per il futuro della squadra; dall’altro, la richiesta economica del club rossonero per il cartellino di Svilar, che i giallorossi avrebbero fissato a ben 40 milioni di euro. Una valutazione alta, che riflette il potenziale del giocatore e la volontà della Roma di non privarsi facilmente di uno dei suoi talenti.

La trattativa per Svilar si inserisce in un contesto di mercato più ampio che vede coinvolte diverse squadre e portieri. Se il Milan punta forte sul portiere della Roma, non mancano altre opzioni e intrecci. Repubblica menziona anche l’interesse del Milan per Suzuki del Parma, un altro giovane profilo da tenere d’occhio per il futuro della porta rossonera. Nel frattempo, la Roma, su richiesta di Gian Piero Gasperini, sembra orientata ad andare su Carnesecchi, un altro portiere di talento che potrebbe trovare una nuova destinazione in Serie A o all’estero, aprendo a sua volta scenari di mercato interessanti.

La situazione di Svilar è però quella che cattura maggiormente l’attenzione, data la posta in gioco e la potenziale rivalità tra Milan e Roma. Per il Milan, l’acquisizione di Svilar rappresenterebbe un investimento lungimirante su un portiere che potrebbe assicurare affidabilità e prospettive per anni. Per la Roma, invece, la perdita di Svilar, soprattutto di fronte a un’offerta economica così vantaggiosa per il giocatore, potrebbe rappresentare un duro colpo, sia dal punto di vista tecnico che simbolico. La palla passa ora ai vertici della Roma, che dovranno decidere se resistere all’offensiva milanista o cedere di fronte a una proposta che potrebbe far vacillare le intenzioni del portiere e del suo entourage. Le prossime settimane saranno cruciali per definire il futuro di Mile Svilar, un giovane talento al centro di una contesa di mercato che promette scintille.