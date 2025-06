Svilar Milan, il portiere si allontana dai rossoneri? L’ultimo aggiornamento non lascia dubbi sul futuro

Svilar Milan, si allontana l’idea Svilar per la porta in caso di cessione di Mike Maignan: vicino il rinnovo del contratto con la Roma

Nelle dinamiche sempre complesse del calciomercato Milan, la Roma sembra aver finalmente trovato la chiave per avvicinare le parti nella trattativa per il rinnovo di Mile Svilar. Secondo quanto riportato da Repubblica, in un articolo a firma di Marco Juric, il club capitolino ha alzato la propria offerta, portando le negoziazioni ad un punto di maggiore vicinanza rispetto allo stallo delle scorse settimane. Un segnale importante di volontà da parte della dirigenza giallorossa di blindare uno dei suoi giovani talenti più promettenti.

Il ruolo decisivo in questa ritrovata armonia sembra essere stato giocato da Ranieri, il cui lavoro diplomatico dietro le quinte è riuscito a ricucire uno strappo che pareva essersi allargato troppo. Non è specificato se si tratti di Claudio Ranieri in un ruolo dirigenziale o di un’altra figura con lo stesso cognome che opera all’interno della società, ma l’impatto del suo intervento è stato evidentemente cruciale per riportare il dialogo su binari costruttivi. Questo sottolinea l’importanza delle figure di mediazione e di pacificazione all’interno delle società calcistiche, capaci di sbloccare situazioni che rischiano di degenerare.

Nonostante l’ottimismo, l’accordo definitivo non è ancora stato raggiunto. Le parti sono tornate a trattare con maggiore assiduità e con una base comune più solida, ma ci sono ancora dettagli da limare prima della fumata bianca. Questo è un processo normale nel mondo del calcio, dove ogni aspetto, dal salario ai bonus, dalla durata del contratto alle clausole, viene analizzato minuziosamente. La volontà, però, è quella di arrivare a una conclusione positiva per entrambe le parti, con Svilar che si è affermato come un elemento prezioso nell’organico romanista.

L’ascesa di Mile Svilar, portiere serbo-belga, non è passata inosservata nemmeno al di fuori delle mura di Trigoria. Il suo rendimento, spesso sorprendente per la sua giovane età e per la pressione di difendere i pali di una squadra come la Roma, ha attirato l’attenzione di diversi top club. Tra questi, spicca l’interesse del Milan. I rossoneri, infatti, stanno monitorando con grande attenzione la situazione legata al futuro di Mike Maignan. Qualora il portiere francese dovesse lasciare Milano, Svilar rappresenterebbe un profilo estremamente interessante per la dirigenza milanista. La sua agilità tra i pali, le sue uscite e la capacità di giocare con i piedi lo rendono un candidato ideale per il calcio moderno, e il Milan potrebbe vedere in lui il post-Maignan ideale, un investimento per il presente e per il futuro.

L’epilogo di questa vicenda è ancora incerto. La Roma sta spingendo per il rinnovo, forte anche di un’offerta migliorata e del ritrovato feeling con il giocatore e il suo entourage. Il Milan, dal canto suo, resta alla finestra, pronto a cogliere eventuali opportunità qualora le negoziazioni tra Svilar e la Roma dovessero arenarsi nuovamente o non portare all’esito sperato. La volontà del giocatore sarà ovviamente un fattore determinante, ma la ritrovata sintonia con la Roma lascia ben sperare per la permanenza del giovane portiere nella capitale. La prossima settimana si preannuncia decisiva per capire l’evoluzione di questa trattativa che sta tenendo con il fiato sospeso i tifosi giallorossi e gli addetti ai lavori.