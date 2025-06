Calciomercato Milan, Moncada lo segnala a Tare! C’è anche lui per l’eventuale post Maignan, tifosi increduli

Calciomercato Milan, Moncada ha segnalato a Tare il profilo di Atubolu per la porta della prossima stagione: i dettagli

Il calciomercato Milan ha messo gli occhi su Noah Atubolu, portiere tedesco di soli ventitré anni, come potenziale erede tra i pali, un’idea intrigante che si inserisce nel più ampio contesto di un possibile addio di Mike Maignan. Secondo quanto riportato da Pietro Mazzara, la dirigenza rossonera, con Igli Tare e lo scouting guidato da Geoffrey Moncada, sta cercando attivamente un sostituto per Maignan, che sembra intenzionato a trasferirsi al Chelsea. Nonostante al momento non ci sia un accordo economico tra Milan e Blues per il cartellino del portiere francese, i rossoneri si stanno muovendo per non farsi trovare impreparati.

Noah Atubolu rappresenta una delle idee più promettenti per il futuro della porta milanista. Il giovane estremo difensore ha già collezionato 75 presenze con la maglia del Friburgo, contribuendo in maniera significativa al quinto posto in Bundesliga nella stagione appena conclusa, che ha garantito la qualificazione in Europa. Ma non è solo l’esperienza a livello di club a renderlo un profilo interessante: Atubolu è anche il capitano della Nazionale tedesca Under 21 e sta partecipando all’Europeo di categoria. Questa vetrina lo rende un osservato speciale per diversi club di Premier League e, appunto, per il Milan.

Atubolu è unanimemente considerato uno dei migliori talenti emergenti nel panorama calcistico tedesco. Il Friburgo, club in cui è nato e cresciuto professionalmente, nutre una stima enorme nei suoi confronti. Ha completato tutta la trafila giovanile, dall’Under 17 all’Under 19, per poi disputare 81 partite con la seconda squadra prima di affermarsi in prima squadra, dove ha già totalizzato 6733 minuti di gioco. La sua ascesa non è passata inosservata, e nelle ultime settimane, oltre al Milan, anche il West Ham in Inghilterra e il Bayer Leverkusen in Germania, secondo i media tedeschi, hanno mostrato un forte interesse nei suoi confronti.

L’eventuale arrivo di Atubolu al Milan non sarebbe solo una mossa per il presente, ma soprattutto un investimento per il futuro. Il giovane portiere è infatti considerato il domani della Nazionale tedesca, e la sua leadership nell’Under 21 lo proietta verso un ruolo importante anche nella prima squadra. La questione cruciale, evidenziata anche da Mazzara, è se il Milan riuscirà ad anticipare la concorrenza, sempre più agguerrita, per assicurarsi le prestazioni di un talento così puro e promettente. La corsa per Atubolu è ufficialmente aperta, e il Milan sembra determinato a giocare un ruolo da protagonista. La trattativa si preannuncia complessa, ma il Milan è pronto a giocarsi le sue carte per quello che potrebbe essere il portiere del suo futuro.