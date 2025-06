Calciomercato Milan, non c’è solo il nome di Svilar come possibile erede di Maignan: prende quota questo profilo della Serie A. Le ultimissime

Il calciomercato estivo del Milan continua a delinearsi, e con l’obiettivo di rinforzare la porta, i rossoneri stanno esplorando diverse opzioni. Oltre al portiere Svilar, un nome che sta prendendo piede come alternativa concreta è quello di Vanja Milinkovic-Savic, numero uno del Torino. Un’ipotesi, quest’ultima, che si fa sempre più suggestiva anche per via di una clausola rescissoria ben definita.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan sta valutando con attenzione il profilo di Milinkovic-Savic. Il portiere serbo, fratello del più noto Sergej, è reduce da una stagione solida con il Torino, dove ha dimostrato affidabilità, buone doti fisiche e capacità nelle uscite. Le sue prestazioni hanno convinto la dirigenza rossonera a considerarlo un’opzione valida per la porta, sia come potenziale titolare che come alternativa di qualità.

L’elemento che rende l’operazione particolarmente interessante per il Milan è la clausola rescissoria presente nel contratto di Milinkovic-Savic con il Torino. Sempre secondo Tuttosport, questa clausola ammonta a 20 milioni di euro. Una cifra che, seppur non irrisoria, viene considerata accessibile per un portiere del suo livello e della sua età (classe 1997), offrendo una via preferenziale per acquisire il giocatore senza dover intavolare lunghe e complesse trattative con il club granata.

L’interesse per Milinkovic-Savic si inserisce in un contesto in cui il Milan è alla ricerca di un portiere che possa garantire sicurezza e prospettiva. Se da un lato Svilar rimane un obiettivo concreto, la sua situazione contrattuale e le richieste del Benfica potrebbero rendere la trattativa più complessa. Ecco perché l’opzione Milinkovic-Savic, con la sua clausola rescissoria, si presenta come un’alternativa più immediata e potenzialmente meno onerosa in termini di tempistiche.

Per il Torino, la partenza del proprio portiere sarebbe una perdita significativa, ma la presenza della clausola rende il club granata, di fatto, “sotto scacco” qualora il Milan decidesse di versare l’intera somma. Questo scenario porterebbe a una situazione di mercato molto chiara: o il Milan paga la clausola, o il Torino non è obbligato a trattare.

In sintesi, il Milan sta attentamente valutando le proprie mosse per la porta, e il nome di Vanja Milinkovic-Savic, forte della sua clausola rescissoria da 20 milioni di euro, si propone come un’alternativa concreta e percorribile a Svilar, come evidenziato dalle colonne di Tuttosport.