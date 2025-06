Calciomercato Milan, Milinkovic-Savic per il post Maignan! Portiere del Torino bloccato, ecco i termini dell’operazione

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno scelto Milinkovic-Savic come eventuale erede di Maignan: portiere già bloccato

Il futuro di Mike Maignan nel calciomercato Milan è sempre più al centro delle discussioni di mercato, e mentre si susseguono le voci su possibili acquirenti, il club rossonero non sta certo a guardare. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, una fonte sempre attenta alle dinamiche del calciomercato, il Milan ha già mosso un passo concreto per cautelarsi: ha bloccato Vanja Milinković-Savić del Torino. Questa mossa strategica, seppur non ancora definitiva, rivela una chiara intenzione da parte della dirigenza milanista di agire con anticipo e precisione.

Il “blocco” di Milinković-Savić non significa un acquisto già definito, ma piuttosto un’intesa di massima con il portiere e il suo entourage, che permette al Milan di avere una corsia preferenziale nel caso in cui decidesse di affondare il colpo. La ragione di questa scelta è duplice, e tocca sia aspetti tecnici che economici. Dal punto di vista economico, la situazione di Milinković-Savić è particolarmente vantaggiosa: il portiere serbo ha una clausola rescissoria di 20 milioni di euro. Questa cifra, seppur non irrisoria, rende la trattativa significativamente più semplice rispetto a quella che potrebbe coinvolgere altri profili sul mercato. L’esistenza di una clausola permette infatti di bypassare lunghe e complesse negoziazioni con la società proprietaria del cartellino, accelerando i tempi e riducendo le incertezze.

A titolo di esempio, il Milan ha mostrato interesse anche per Mile Svilar della Roma, ma un’eventuale trattativa con il club giallorosso si preannuncerebbe ben più ardua. La Roma, come ogni società, cercherebbe di massimizzare il guadagno, e l’assenza di una clausola imporrebbe un confronto serrato sui costi. Inoltre, Svilar è un nome che piace anche al Bournemouth, dove lavora Tiago Pinto, l’ex dirigente della Roma, aggiungendo un ulteriore elemento di potenziale concorrenza che complicherebbe le cose per i rossoneri.

Tecnicamente, Vanja Milinković-Savić è considerato un profilo interessante per il Milan. Nonostante qualche incertezza mostrata in passato, il portiere granata ha dimostrato di possedere qualità fisiche e tecniche notevoli, con ampi margini di miglioramento. La sua stazza imponente e la capacità di giocare con i piedi lo rendono un candidato valido per il tipo di calcio che il Milan vuole proporre, un calcio che sempre più spesso richiede al portiere di essere un primo costruttore di gioco.

Un altro fattore che ha favorito il “blocco” di Milinković-Savić sono gli eccellenti rapporti tra il suo agente e Geoffrey Moncada e Antonio D’Amico (non Tare come erroneamente citato nella fonte originaria), figure chiave nell’area tecnica del Milan. Questa sintonia a livello di procuratori e dirigenti facilita notevolmente il dialogo e la costruzione di un’operazione, creando un terreno fertile per un eventuale accordo definitivo.

Ora, il Milan si trova in una fase di attesa e valutazione. La decisione finale sull’affondo per Milinković-Savić dipenderà da diversi fattori. In primis, l’offerta che il Chelsea (o altri club) presenterà per Mike Maignan. Se dovesse arrivare una proposta irrinunciabile per il portiere francese, allora il Milan sarebbe quasi obbligato a cercare un sostituto all’altezza, e Milinković-Savić rappresenterebbe una soluzione già “pronta all’uso”. In secondo luogo, il Milan valuterà attentamente le eventuali trattative con altri portieri presenti sul taccuino di Moncada e D’Amico, soppesando costi, qualità e fattibilità di ogni operazione.

Insomma, il “blocco” di Vanja Milinković-Savić è una mossa astuta e lungimirante da parte del Milan, che dimostra una chiara strategia di mercato: essere pronti a ogni evenienza, con soluzioni già individuate e facilitate da clausole e buoni rapporti, il tutto per garantire al club una transizione fluida e di alto livello, indipendentemente dal futuro di Mike Maignan.