Mercato Milan, indiscrezione che spiazza: Tare non ha quei nomi sul taccuino. I dettagli

Mercato Milan, l’indiscrezione dell’ultim’ora spiazza: Igli Tare non starebbe trattando Svilar e Suzuki come eventuali post Maignan

Il calciomercato è un vortice di voci, indiscrezioni e smentite, e il Milan, come ogni big club, non fa eccezione. Nelle ultime ore, l’attenzione si è concentrata sulla ricerca di un portiere. E proprio su questo fronte, sono emersi due nomi che, secondo alcune testate, sarebbero finiti sul taccuino della dirigenza rossonera: Mile Svilar della Roma e Zion Suzuki del Parma.

Tuttavia, il Corriere dello Sport ha gettato un’ombra di scetticismo su queste ipotesi, riportando come, nonostante le voci insistenti, il calciomercato Milan non sarebbe attualmente su nessuno dei due portieri menzionati. Una smentita chiara e concisa che, se confermata, delineerebbe uno scenario differente per la strategia rossonera in porta.

Analizziamo più nel dettaglio la situazione. Mile Svilar, portiere serbo classe 1999, è attualmente in forza alla Roma. Mile Svilar. Il suo contratto con il club giallorosso lo lega fino al 2027, rendendo un’eventuale trattativa non particolarmente semplice, a meno di un’apertura da parte della Roma stessa. Svilar, pur essendo giovane, ha già esperienza a livello internazionale, avendo giocato anche in Champions League con il Benfica. Le sue qualità, unite alla giovane età, lo rendono un profilo interessante per molte squadre in cerca di un portiere con margini di crescita.

Dall’altra parte, Zion Suzuki, portiere giapponese classe 2002, è di proprietà del Parma. Acquistato nell’estate del 2023 dall’Urawa Red Diamonds, Suzuki ha avuto una prima stagione in Italia di adattamento, collezionando qualche presenza in Serie B. Il suo percorso è ancora agli inizi e il Parma, reduce da una promozione in Serie A, potrebbe non essere intenzionato a privarsi facilmente di un giovane talento su cui ha investito. La sua giovane età e le sue prospettive future lo rendono un potenziale valore aggiunto per il club emiliano.

Le voci che accostavano Svilar e Suzuki al Milan potrebbero essere nate dalla semplice necessità di individuare profili giovani e con buone prospettive, in linea con la filosofia di mercato del club rossonero, sempre attento a scovare talenti. Tuttavia, la smentita del Corriere dello Sport suggerisce che la dirigenza milanista stia valutando altre opzioni o che, semplicemente, non abbia ancora individuato il profilo ideale per ricoprire il ruolo di terzo portiere.

Le prossime settimane ci diranno chi sarà il prescelto per completare la batteria dei portieri del Milan.