Svilar Milan, clamoroso retroscena: c’entra Tare, è successo giovedì scorso. La ricostruzione

Svilar Milan, c’è un clamoroso retroscena: giovedì scorso Igli Tare ha incontrato gli agenti del portiere della Roma facendo un’importante offerta economica

Il calciomercato Milan entra nel vivo e le prime manovre per la stagione 2025/2026 cominciano a delinearsi con prepotenza. Un’indiscrezione che sta infiammando l’ambiente calcistico e in particolare quello della capitale e di Milano, riguarda il futuro di Mile Svilar, portiere serbo attualmente in forza all’AS Roma. Secondo quanto rivelato in esclusiva dal noto esperto di mercato Nicolò Schira, il Milan avrebbe messo gli occhi sul talentuoso estremo difensore, preparando un’offerta che potrebbe cambiare radicalmente gli equilibri in Serie A.

Le informazioni diffuse da Nicolò Schira sul suo account X sono precise e dettagliate. Giovedì scorso, la situazione è precipitata in un incontro cruciale avvenuto a Milano. Igli Tare, figura di spicco nel panorama dirigenziale calcistico e con un passato significativo nella Lazio, avrebbe incontrato direttamente gli agenti di Mile Svilar. Questo summit, tenutosi nella città meneghina, non è stato di certo un appuntamento di cortesia, ma il preludio a una mossa di mercato estremamente aggressiva da parte del Milan.

Il contenuto dell’offerta rossonera, come riportato da Schira, è di quelli che fanno girare la testa: il Milan sarebbe pronto a proporre a Svilar un contratto a lungo termine, che si estenderebbe fino al 2030, con un ingaggio annuo di ben 3,3 milioni di euro. Cifre che testimoniano la chiara intenzione del club milanese di assicurarsi le prestazioni del portiere serbo e di farlo diventare un perno fondamentale del proprio progetto futuro. Un investimento significativo che indica la volontà di costruire una squadra competitiva su basi solide, partendo proprio dalla porta.

Dall’altra parte, l’AS Roma si trova ora in una posizione delicata. La volontà del club giallorosso sarebbe quella di trattenere Svilar, ritenuto un elemento di grande prospettiva e che ha dimostrato ampiamente il suo valore in diverse occasioni. Tuttavia, la loro offerta di prolungamento contrattuale, anch’essa fino al 2030, è stata finora considerata “bassa” dagli agenti del giocatore, sempre secondo le fonti di Nicolò Schira. Questa discordanza nelle valutazioni economiche mette la Roma in una posizione di svantaggio e potrebbe costringerla a rilanciare o, in caso contrario, a perdere uno dei suoi gioielli.

Il tira e molla tra i due club e l’agente del giocatore si preannuncia avvincente. Il Milan, con la sua offerta ambiziosa, cerca di capitalizzare il malcontento relativo all’ingaggio proposto dalla Roma. La palla, di fatto, passa ora alla dirigenza giallorossa, che dovrà decidere se e come adeguare la propria proposta per pareggiare o superare le cifre messe sul piatto dai rossoneri.

Il futuro di Mile Svilar è dunque avvolto nell’incertezza, con la possibilità di un clamoroso passaggio da Roma a Milano che si fa sempre più concreta. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il portiere serbo vestirà ancora la maglia giallorossa o se la sua carriera proseguirà tra le fila del Milan, segnando un colpo di mercato che potrebbe avere ripercussioni significative sul prossimo campionato di Serie A. L’esclusiva di Nicolò Schira ha acceso i riflettori su una trattativa che si prospetta lunga e ricca di colpi di scena.