Calciomercato Milan, due le alternative a Svilar: Tare ha questi nomi sul taccuino

Calciomercato Milan, sono due le alternative a Svilar: Caprile del Cagliari e Suzuki del Parma. Prossime settimane decisive

La questione portiere nel calciomercato Milan si appresta a vivere i suoi giorni più caldi. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in settimana è in programma un vertice decisivo in sede, un appuntamento cruciale per fare il punto della situazione e tracciare la rotta definitiva in merito al ruolo chiave tra i pali. Questo incontro, attesissimo da addetti ai lavori e tifosi, delineerà le strategie future e darà il via libera, con ogni probabilità, alle mosse concrete sul mercato.

Al centro dei discorsi e delle intenzioni, il nome che spicca con maggiore forza è quello di Mile Svilar. Il numero uno della Roma è, infatti, in cima alla lista dei desideri, identificato come il profilo ideale per rafforzare la porta in vista della prossima stagione. Il suo nome è stato attentamente valutato, e le sue qualità tecniche e la sua giovane età lo rendono il candidato principale per un investimento importante. L’espressione “assalto a Svilar” usata dalla Gazzetta suggerisce una mossa decisa e coordinata una volta che il via libera sarà dato, indicando la ferma volontà di portare il portiere serbo alla corte del club. Si prevede una trattativa intensa, con l’obiettivo di superare la concorrenza e assicurarsi un elemento ritenuto fondamentale per il futuro.

Tuttavia, la prudenza e la strategia impongono di non lasciare nulla al caso. Sebbene Svilar sia il chiaro obiettivo primario, la dirigenza ha mostrato di avere un piano B, e anche un piano C, con una lista di alternative altrettanto interessanti e meritevoli di attenzione. Tra i nomi che verranno attentamente valutati durante il vertice vi è quello di Kosuke Suzuki, il portiere giapponese attualmente in forza al Parma. La sua stagione in Serie B ha mostrato le sue capacità e la sua affidabilità, rendendolo un profilo intrigante per il calcio italiano. La sua conoscenza del campionato e la sua crescita recente potrebbero fare di lui un’opzione solida e meno onerosa rispetto al portiere del Benfica.

Un altro profilo che figura sul taccuino della dirigenza è quello di Elia Caprile. Appena riscattato dal Cagliari dopo un’ottima stagione, il giovane portiere italiano rappresenta un talento emergente nel panorama nazionale. La sua recente conferma da parte del club sardo, tuttavia, potrebbe rendere l’operazione più complessa, richiedendo un maggiore sforzo economico e negoziale. Nonostante ciò, le sue prestazioni e il suo potenziale lo rendono un candidato serio e un’alternativa di grande valore qualora la pista Svilar dovesse presentare ostacoli insormontabili.

Il vertice di questa settimana non sarà solo un momento di analisi, ma il vero e proprio trampolino di lancio per le prossime fasi del mercato in entrata. La scelta del portiere è una delle decisioni più importanti per la costruzione della squadra, un ruolo che richiede non solo abilità tecniche ma anche grande personalità e leadership. Tutte le opzioni sul tavolo verranno soppesate con attenzione, bilanciando il potenziale, il costo e l’adattabilità al progetto tecnico. La sensazione è che, dopo questo incontro, la macchina del mercato si metterà in moto con decisione, puntando a chiudere la questione portiere nel più breve tempo possibile per dare solidità e certezze alla retroguardia.