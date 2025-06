Calciomercato Milan, Svilar in pole per il post Maignan! Spunta la contropartita che fa felice la Roma

Calciomercato Milan, Mile Svilar della Roma è il portiere in pole per l’eventuale sostituzione di Mike Maignan: Saelemaekers contropartita?

Il calciomercato Milan si prepara ad affrontare una rivoluzione in porta, con la sorprendente decisione di Mike Maignan di non prolungare il suo contratto. Neanche i tentativi di Massimiliano Allegri, il cui ruolo nella squadra rossonera sembra sempre più centrale, sono riusciti a convincere il talentuoso portiere francese a rimanere a San Siro. Questo scenario impone al “Diavolo” di ripartire da un nuovo numero uno, e le prime indiscrezioni, riportate con enfasi dalla Gazzetta dello Sport, indicano una preferenza chiara nella mente del tecnico livornese: Mile Svilar della Roma.

La notizia dell’imminente addio di Maignan, perno della difesa rossonera negli ultimi anni, ha colto di sorpresa molti addetti ai lavori. Nonostante il Milan avesse riposto grandi speranze nel rinnovo, la volontà del portiere di cercare nuove sfide altrove ha prevalso. Questa situazione obbliga la dirigenza a muoversi con decisione sul mercato, e la scelta di Allegri, secondo quanto filtra, ricadrebbe su Svilar. Il portiere belga, naturalizzato serbo, ha dimostrato notevoli qualità nella Capitale, guadagnandosi la fiducia di mister De Rossi e mettendo in mostra riflessi pronti e un’ottima visione di gioco.

Tuttavia, arrivare a Svilar non sarà un’impresa semplice. La Roma valuta il suo estremo difensore non meno di 30 milioni di euro, una cifra considerevole per le casse rossonere. Il Milan, consapevole della richiesta elevata, starebbe studiando una strategia per abbassare il costo dell’operazione. L’idea, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe quella di inserire nell’eventuale trattativa Alexis Saelemaekers come contropartita tecnica. L’esterno belga, che ha già avuto un passato in Serie A e potrebbe tornare utile alla Roma, rappresenterebbe un’opzione interessante per limare il prezzo e rendere l’affare più sostenibile.

Parallelamente alla trattativa per Svilar, il Milan non sta certo a guardare e sta sondando anche altre piste. La dirigenza rossonera è ben consapevole che il mercato dei portieri può riservare sorprese e che avere delle valide alternative è fondamentale. Tra i nomi che circolano con insistenza, la Gazzetta dello Sport cita Zion Suzuki del Parma e Elia Caprile del Cagliari. Entrambi giovani e promettenti, rappresenterebbero profili più economici ma comunque di potenziale interesse per il futuro della porta rossonera. Suzuki, in forza al Parma, si è distinto per le sue parate decisive in Serie B, mentre Caprile ha dimostrato il suo valore con la maglia del Cagliari, nonostante la retrocessione in cadetteria.

Il “nuovo corso” rossonero, sotto la guida di Massimiliano Allegri, sembra dunque voler puntare su un portiere di prospettiva, con Svilar che al momento rappresenta la prima scelta. Le prossime settimane saranno cruciali per capire come si evolverà questa complessa situazione, ma una cosa è certa: la porta del Milan sarà al centro dell’attenzione del mercato estivo. La scelta del nuovo numero uno sarà un tassello fondamentale per la costruzione della squadra che affronterà la prossima stagione, e i tifosi rossoneri attendono con ansia di scoprire chi sarà l’erede di Mike Maignan.