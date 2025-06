Mercato Milan, Tare prende nota: concorrenza per il portiere in Serie A, lo vogliono anche loro

Mercato Milan, Igli Tare prende nota: su Suzuki del Parma c’è anche il Napoli di Antonio Conte. I ducali fanno muro e alzano il prezzo

Il mercato del Napoli si infiamma attorno a un nome che Antonio Conte ha cerchiato in rosso sul suo taccuino: Zion Suzuki. Il giovane portiere del Parma è, a quanto pare, l’obiettivo numero uno per rafforzare la porta partenopea e creare una sana competizione con l’attuale numero uno, Alex Meret. L’insistenza di Conte è quasi maniacale: per il tecnico leccese, in questo momento, esiste solo Suzuki. Un’affermazione che sottolinea la stima profonda e la convinzione che il giapponese possa essere l’elemento chiave per puntare ai massimi livelli nella prossima stagione.

Le notizie che filtrano dall’ambiente Napoli, e rilanciate da esperti di mercato come Matteo Moretto, disegnano però uno scenario tutt’altro che semplice. Il Parma, detentore del cartellino di Suzuki, lo considera quasi incedibile. La promozione in Serie A ha rafforzato la posizione del club ducale, che non ha alcuna intenzione di privarsi del suo gioiello tra i pali. Questa rigidità si traduce in richieste economiche elevatissime: si parla di cifre che superano i 30 milioni di euro, arrivando quasi a toccare i 35 milioni. Una valutazione che, se da un lato certifica il valore del giocatore e la sua importanza per il progetto Parma, dall’altro rende l’operazione estremamente complessa per il Napoli.

La situazione, al momento, è definita da Matteo Moretto come una “pista ad oggi fredda”. Nonostante l’interesse smodato di Conte e la potenziale necessità di rafforzare un reparto cruciale come quello della porta, la distanza tra domanda e offerta è notevole. Il Napoli dovrà valutare attentamente se investire una somma così ingente per un portiere, per quanto promettente e gradito al nuovo tecnico. L’approccio di Conte è chiaro: vuole un giocatore che possa garantire non solo solidità, ma anche capacità di costruzione dal basso e leadership, caratteristiche che evidentemente riconosce in Suzuki.

In un mercato sempre più dinamico e imprevedibile, non è da escludere che il Napoli possa tentare un affondo decisivo, magari studiando formule creative per ammortizzare il costo. Tuttavia, il Parma ha dimostrato di non avere fretta e di voler monetizzare al massimo un eventuale sacrificio. La posta in gioco è alta: per Conte, avere Suzuki significa avere un elemento che eleva il livello complessivo della squadra e garantisce maggiore serenità difensiva.

Ma non è solo il Napoli ad aver messo gli occhi sul talentuoso portiere giapponese. Anche il calciomercato Milan ha dimostrato interesse per Suzuki in passato e continua a monitorare la situazione con attenzione. I rossoneri sono sempre alla ricerca di giovani talenti con margini di crescita elevati e un profilo internazionale, e Suzuki rientra perfettamente in questi parametri. La concorrenza potrebbe quindi accendersi, rendendo ancora più ardua la strada per il Napoli. Sarà interessante vedere come si evolverà questa trattativa nei prossimi giorni e se il muro del Parma riuscirà a resistere all’assalto delle big di Serie A.