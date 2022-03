Mercato Milan: super offerta per Christensen dalla Spagna. Intesa vicina

Anche il Milan guardava con attenzione alla situazione di Christensen: il difensore danese sarebbe ad un passo dal Barcellona

Niente Italia o Serie A per Andreas Christensen, accostato soprattutto a Inter e Milan sul mercato.

Il difensore della nazionale danese non rinnoverà il contratto in scadenza con il Chelsea per accasarsi al Barcellona come scrive il quotidiano Diario Sport. Il club blaugrana avrebbe trovato un’intesa di massima con gli agenti del giocatore mettendo sul piatto un ricco contratto quadriennale.