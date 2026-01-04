Mercato Milan, Tare prosegue la ricerca di un difensore centrale: sono due le piste valutate negli ultimi giorni

Calciomercato
Mercato Milan, Igli Tare sta proseguendo la ricerca di un difensore centrale: Kim impossibile, valutati in queste ore Sule e Disasi
Sistemata la pratica centravanti con l’innesto di Niclas Füllkrug, il DS Igli Tare ha ora un unico obiettivo per questo mercato di gennaio: regalare a Massimiliano Allegri un nuovo difensore centrale. Tuttavia, la strada verso il colpo perfetto si sta rivelando più tortuosa del previsto, tra rifiuti eccellenti e profili sotto osservazione.
Mercato Milan, il “no” per Kim Min-Jae
Nonostante le voci insistenti degli ultimi giorni, il ritorno in Italia di Kim Min-Jae è destinato a rimanere un sogno di metà inverno. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il difensore del Bayern Monaco è considerato un profilo non perseguibile per tre motivi fondamentali:
- L’ingaggio monstre: Il coreano percepisce circa 8 milioni di euro netti a stagione, cifra che farebbe saltare il tetto salariale rossonero.
- Muro Bavarese: Il Bayern non ha alcuna intenzione di privarsi del giocatore a metà stagione.
- Volontà del giocatore: Kim desidera proseguire la sua avventura in Bundesliga e giocarsi le proprie chance in Champions League.
Le alternative: Süle e Disasi sul tavolo
Tramontata la pista Kim, a Via Aldo Rossi sono stati proposti diversi profili internazionali per rinforzare il reparto arretrato:
- Niklas Süle: Il gigante del Borussia Dortmund cerca spazio, ma la sua condizione fisica e l’alto ingaggio frenano l’entusiasmo della dirigenza.
- Axel Disasi: Il difensore del Chelsea è un profilo fisico che piace ad Allegri, ma al momento non ha trovato il pieno gradimento sia tecnico che economico da parte di Tare.