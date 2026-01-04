Mercato Milan, Tare prosegue la ricerca di un difensore centrale: sono due le piste valutate negli ultimi giorni

Mercato Milan, Igli Tare sta proseguendo la ricerca di un difensore centrale: Kim impossibile, valutati in queste ore Sule e Disasi

Sistemata la pratica centravanti con l’innesto di Niclas Füllkrug, il DS Igli Tare ha ora un unico obiettivo per questo mercato di gennaio: regalare a Massimiliano Allegri un nuovo difensore centrale. Tuttavia, la strada verso il colpo perfetto si sta rivelando più tortuosa del previsto, tra rifiuti eccellenti e profili sotto osservazione.

Mercato Milan, il “no” per Kim Min-Jae

Nonostante le voci insistenti degli ultimi giorni, il ritorno in Italia di Kim Min-Jae è destinato a rimanere un sogno di metà inverno. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il difensore del Bayern Monaco è considerato un profilo non perseguibile per tre motivi fondamentali:

L’ingaggio monstre: Il coreano percepisce circa 8 milioni di euro netti a stagione, cifra che farebbe saltare il tetto salariale rossonero.

Muro Bavarese: Il Bayern non ha alcuna intenzione di privarsi del giocatore a metà stagione.

Il Bayern non ha alcuna intenzione di privarsi del giocatore a metà stagione. Volontà del giocatore: Kim desidera proseguire la sua avventura in Bundesliga e giocarsi le proprie chance in Champions League.

Le alternative: Süle e Disasi sul tavolo

Tramontata la pista Kim, a Via Aldo Rossi sono stati proposti diversi profili internazionali per rinforzare il reparto arretrato: