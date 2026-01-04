Calciomercato
Fullkrug: il nuovo ariete del Milan tra costi e retroscena. Ecco perchè Tare ha scelto il tedesco
Fullkrug, il centravanti tedesco si è presentato bene nell’esordio a Cagliari: tutti i retroscena dell’arrivo dal West Ham
L’inizio del 2026 ha portato in dote a Massimiliano Allegri il centravanti di peso tanto invocato. Come analizzato da Calciomercato.com, l’operazione che ha portato Niclas Füllkrug a vestire la maglia numero 9 del Milan nasce da una necessità urgente: trovare i gol che la “scommessa” Santiago Gimenez non è riuscito a garantire.
Fullkrug, costi e dettagli: un affare a basso rischio
Il DS Igli Tare ha concluso un’operazione magistrale sotto il profilo economico, assicurandosi un attaccante d’area con una formula estremamente vantaggiosa:
- Formula: Prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Non è previsto alcun obbligo, lasciando al Milan la totale libertà di decidere il futuro del tedesco a giugno.
- Lo stipendio: I rossoneri copriranno l’ingaggio del giocatore per questi sei mesi (circa 1,5 milioni di euro).
- Emergenza Gimenez: L’accelerata è stata dettata dal flop del messicano, il cui rendimento è stato frenato da un difficile ambientamento e da un intervento chirurgico alla caviglia che lo terrà fuori per almeno due mesi.
Retroscena 2024: poteva arrivare prima
Füllkrug non è un nome nuovo nei radar di Via Aldo Rossi. Già nell’estate del 2024, il Milan aveva sondato il terreno con il Borussia Dortmund:
- Il bivio: All’epoca, la richiesta dei tedeschi era giudicata troppo alta, spingendo il club a virare su Alvaro Morata (pagato 17 milioni). Füllkrug finì invece al West Ham per ben 32 milioni di euro.
- La rivincita: Dopo un’avventura inglese opaca, il “pallino” di Tare si è finalmente concretizzato, con il giocatore che ha rifiutato ogni altra proposta pur di approdare a San Siro.