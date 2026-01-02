Fullkrug, arriva il comunicato del Milan: è ufficiale! Svelato il numero di maglia. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan accende il mercato con un innesto di spessore internazionale. Attraverso una nota ufficiale apparsa sul proprio sito, il club rossonero ha confermato l’acquisizione di Niclas Füllkrug, possente centravanti tedesco che arriva dal West Ham United. L’operazione, orchestrata dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare – dirigente di lungo corso noto per la sua capacità di scovare talenti e gestire trattative complesse – si è chiusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Il comunicato ufficiale del Diavolo

La nota del club di Via Aldo Rossi recita: “AC Milan comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione per l’acquisizione a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Niclas Füllkrug dal West Ham United FC”. Una mossa strategica per regalare al nuovo tecnico Massimiliano Allegri, allenatore plurititolato famoso per la sua gestione pragmatica e la solidità difensiva, il terminale offensivo ideale per il suo schema di gioco.

Profilo e carriera di Niclas Füllkrug

Nato ad Hannover nel 1993, Füllkrug è il classico numero 9 d’area di rigore. Cresciuto nel Werder Brema, ha vissuto una scalata costante nel calcio tedesco, vestendo le maglie di Greuther Fürth, Norimberga e Hannover 96. La consacrazione definitiva arriva nel 2022/23, quando vince il titolo di capocannoniere della Bundesliga.

Dopo una stagione di altissimo livello al Borussia Dortmund – dove ha segnato 15 gol in 42 presenze, giocando da protagonista la finale di Champions League contro il Real Madrid – e una breve parentesi in Premier League, l’attaccante della Nazionale tedesca (punto fermo del CT Julian Nagelsmann) è pronto a guidare l’attacco del Diavolo.

Nuovi equilibri tattici

Il giocatore indosserà la prestigiosa maglia numero 9. Sotto la guida di Allegri, il panzer tedesco sarà il fulcro della manovra, garantendo quella fisicità necessaria per competere ai massimi livelli sia in Serie A che in Europa. Igli Tare ha puntato con decisione su di lui per completare un reparto che necessitava di esperienza e cinismo sotto porta.