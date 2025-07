Mercato Milan, Tare coltiva la suggestione a parametro zero? Torna in Europa, riflessioni in corso

Mercato Milan, Lorenzo Insigne è pronto a tornare in Europa a parametro zero dopo la rescissione col Toronto: suggestione rossonera

Lorenzo Insigne, l’ex capitano del Napoli e fantasista della nazionale italiana, si prepara a voltare pagina nella sua carriera. A 34 anni, l’attaccante di Frattamaggiore ha risolto il contratto con il Toronto FC, la squadra canadese dove ha militato dall’estate del 2022, mettendo a segno 19 gol in 78 partite nell’arco di tre stagioni e mezza. Questa decisione segna un punto di svolta per Insigne, che ora guarda con interesse al calcio europeo.

La notizia è stata confermata dal suo agente, Andrea D’Amico, ai microfoni di Stile TV: “Sono cambiati i programmi, il club ha cambiato progetto, per cui Insigne è pronto a iniziare un’avventura nuova”. D’Amico ha sottolineato come il suo assistito sia in ottima forma fisica e mentale, pronto a dimostrare ancora una volta le sue indiscusse qualità. “Insigne è quello che ottimizza il gioco della squadra, sta benissimo, è allenato, per cui è pronto per una nuova avventura. E sarà europea”.

Il Futuro di Insigne: Un Ritorno nel Calcio Che Conta

Sebbene la destinazione precisa sia ancora sconosciuta, l’agente ha chiarito che il futuro di Insigne sarà nel Vecchio Continente. Un ritorno in Europa potrebbe anche riaccendere le speranze del giocatore di rientrare nel giro della Nazionale italiana, guidata dal commissario tecnico Rino Gattuso, con cui ha condiviso successi memorabili a Napoli. In un calcio sempre più orientato alla fisicità, la qualità tecnica e la visione di gioco di Insigne potrebbero fare la differenza, come evidenziato da D’Amico: “In un calcio che sta diventando sempre più muscolare, la qualità fa la differenza”. L’agente ha anche accennato a un sogno non ancora realizzato: vincere lo Scudetto con il Napoli, un obiettivo che “sarebbe stato il massimo per lui, ma mai dire mai”.

La “Suggestione Milan”: Insigne in Rossonero?

Tra le possibili destinazioni, una che ha già iniziato a circolare con insistenza è quella del calciomercato Milan. La società rossonera, sempre attenta a cogliere opportunità di mercato, potrebbe vedere in Insigne un profilo interessante per aggiungere esperienza e talento al proprio reparto offensivo. L’attaccante, con la sua capacità di giocare sia come ala sinistra che come trequartista, potrebbe offrire nuove soluzioni tattiche al Diavolo. L’eventuale arrivo dell’ex partenopeo a Milanello sarebbe un colpo in grado di infiammare la fantasia dei tifosi e aggiungere un elemento di pura classe alla rosa dei milanisti. Sarà interessante vedere se questa suggestione si concretizzerà nei prossimi mesi.