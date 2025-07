Insigne si svincola da Toronto, l’ex Napoli brama il ritorno in Serie A: occasione per il Milan? Le ultimissime notizie sui rossoneri

Un’altra stella italiana è pronta a fare le valigie per rientrare in patria: Lorenzo Insigne, dopo l’esperienza nordamericana con il Toronto FC, è ufficialmente svincolato e desidera ardentemente un ritorno in Serie A. Una notizia che, inevitabilmente, accende le fantasie di molti club, tra cui il Milan di Massimiliano Allegri.

L’ex capitano del Napoli, celebre per le sue giocate illuminate, il tiro a giro e la capacità di incidere in zona gol, cerca una nuova sfida nel campionato italiano per chiudere la carriera ad alti livelli. Per il Diavolo, la situazione di Insigne rappresenta un’opportunità di mercato intrigante. Poter acquisire un giocatore del suo calibro a parametro zero significherebbe assicurarsi un profilo di grande esperienza e qualità, senza intaccare il budget destinato ad altre operazioni.

La presenza di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera potrebbe essere un fattore chiave. Il tecnico livornese, noto per la sua pragmatica gestione dei campioni e la capacità di integrarli in moduli funzionali, potrebbe vedere in Insigne un elemento in grado di portare fantasia e concretezza sull’esterno d’attacco o anche in un ruolo più avanzato, a seconda delle esigenze tattiche. L’abilità di Insigne nel creare superiorità numerica e la sua visione di gioco potrebbero sposarsi bene con le idee di Allegri per un Milan che punta a essere sempre più competitivo.

Tuttavia, l’operazione non sarebbe priva di incognite. L’età di Insigne (33 anni) e le sue condizioni fisiche, dopo un periodo meno intenso in MLS, andrebbero valutate attentamente. Inoltre, l’ingaggio del giocatore, abituato a cifre elevate, potrebbe rappresentare un ostacolo.

Nonostante ciò, la prospettiva di un Lorenzo Insigne in maglia rossonera stuzzica la fantasia dei tifosi milanisti. Sarà compito della dirigenza di Via Aldo Rossi valutare l’effettiva fattibilità di questa potenziale occasione, per capire se l’ex Napoli possa essere il tassello giusto per rinforzare l’attacco del Sette Volte Campione d’Europa.