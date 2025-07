Mercato Milan, Sportiello ai saluti? Tare ha già bloccato il sostituto! Gioca in Serie A

Mercato Milan, Marco Sportiello è ormai ai saluti: Atalanta e Cremonese su di lui. Tare ha già bloccato Terracciano della Fiorentina

Il Milan è pronto a una profonda rivoluzione nel reparto portieri, e le ultime indiscrezioni di mercato suggeriscono cambiamenti significativi che potrebbero ridefinire le gerarchie rossonere per la prossima stagione. Mentre fino a qualche settimana fa si vociferava di una possibile partenza clamorosa di Mike Maignan, il futuro del numero uno francese sembra ora più saldo a Milanello. La vera novità, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport 24, riguarda il destino del secondo portiere, Marco Sportiello, ormai ai saluti con il club.

Addio Sportiello: Un Ritorno all’Atalanta o la Sfida con la Cremonese?

La situazione di Marco Sportiello è diventata improvvisamente il fulcro delle trattative in casa Milan. Il portiere bergamasco, arrivato in rossonero per ricoprire il ruolo di vice-Maignan, sembra destinato a lasciare Milano dopo una stagione. Sul giocatore ci sarebbe il pressante interesse di ben due squadre, entrambe pronte ad accoglierlo a braccia aperte. La prima è l’Atalanta, un ritorno a casa per Sportiello che riabbraccerebbe la squadra con cui ha già vissuto importanti stagioni. La seconda pretendente è la neopromossa Cremonese, che vedrebbe in lui un profilo di esperienza e affidabilità per affrontare la Serie A. La sua partenza libererebbe un posto cruciale nella rosa milanista, aprendo la strada a un nuovo innesto.

Pietro Terracciano nel Mirino del Milan: Sarà lui il Vice-Maignan?

Con l’imminente addio di Sportiello, il Milan si è immediatamente attivato per individuare il suo sostituto. E il nome che circola con insistenza è quello di Pietro Terracciano, portiere classe 1990 in forza alla Fiorentina. Terracciano, che nell’ultima stagione ha ricoperto il ruolo di vice di David De Gea (un’indicazione chiara sulle sue qualità e sul suo valore), è considerato dal Milan il profilo ideale per affiancare Mike Maignan. La sua esperienza e la sua affidabilità, unite alla conoscenza del campionato italiano, lo rendono una scelta solida e ponderata per la porta rossonera.

Contatti Avviati: Milan-Terracciano, Si Scalda l’Asse Milano-Firenze

Le voci riportate da Di Marzio non si limitano a semplici interessamenti. Secondo le sue fonti, il Milan avrebbe già preso contatti sia con l’entourage del giocatore che con la Fiorentina, detentrice dei diritti sportivi di Terracciano fino al 2026. Questo indica una decisa accelerazione nella trattativa, con l’obiettivo di definire l’operazione nel più breve tempo possibile. L’asse Milano-Firenze potrebbe quindi diventare bollente nelle prossime ore, con il Milan determinato a chiudere per il suo nuovo secondo portiere. L’arrivo di Terracciano rappresenterebbe un passo importante nella ridefinizione della rosa, garantendo a Pioli un’alternativa di qualità per la porta in vista degli impegni futuri in campionato e nelle coppe europee. La strategia del calciomercato Milan sembra chiara: puntare su profili esperti e affidabili per consolidare ogni reparto della squadra.