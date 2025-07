Calciomercato Milan, intrigo Sportiello! Salta lo scambio ma spunta la destinazione a sorpresa in Serie A

Calciomercato Milan, da risolvere l’intrigo Sportiello: salta lo scambio con la Roma con Gollini, spunta la Cremonese sul portiere italiano

Marco Sportiello, il secondo portiere del Milan dall’estate del 2023, si trova al centro di un interessante dilemma di mercato. Dopo una stagione trascorsa all’ombra del titolare, per lui è giunta un’offerta significativa dalla Cremonese, club di Serie B, che gli garantirebbe finalmente un ruolo da protagonista assolutotra i pali. La notizia, riportata da Gazzetta.it attraverso la penna di Ramazzotti, accende i riflettori sul futuro del numero 57 rossonero, la cui decisione sarà cruciale.

Il desiderio di giocare da titolare: un fattore chiave

Nonostante il prestigio di vestire la maglia del Milan, Sportiello, a 33 anni, potrebbe essere tentato dalla prospettiva di un posto da titolare. Un portiere, per natura, vive per scendere in campo e mostrare le proprie qualità. La Cremoneseoffre proprio questo: un ruolo di leader, la possibilità di giocare con continuità e di sentirsi nuovamente al centro del progetto tecnico. Questa è una opportunità d’oro per un professionista che, pur avendo dimostrato affidabilità nelle poche occasioni concesse con il Diavolo, cerca maggiore spazio e visibilità.

La volontà del calciatore sarà senza dubbio un fattore determinante. Non è un mistero che Sportiello, prima di approdare al Milan, fosse stato accostato anche alla Roma, in un potenziale scambio con Pierluigi Gollini. Tale operazione, tuttavia, non si concretizzò, lasciando il portiere bergamasco a Milano. Questo precedente suggerisce una sua propensione a considerare diverse opzioni pur di trovare la giusta collocazione. L’idea di diventare il numero uno in una squadra ambiziosa come la Cremonese, che punta a risalire in Serie A, è un richiamo fortee potrebbe far pendere l’ago della bilancia.

Il Milan e le sue strategie future

Dal canto suo, il Milan dovrà valutare attentamente la situazione. La partenza di Sportiello lascerebbe un vuoto importante nel ruolo di secondo portiere. Sebbene Mike Maignan sia il titolare indiscusso, avere una valida alternativa è fondamentale per qualsiasi squadra che ambisca a competere su più fronti. Il club rossonero dovrà decidere se trattenere Sportiello, consapevole del suo valore come riserva affidabile e uomo spogliatoio, oppure se acconsentire alla sua cessione, magari con l’intenzione di puntare su un profilo più giovane o con caratteristiche diverse.

La Cremonese, consapevole delle qualità e dell’esperienza di Sportiello, vede in lui il profilo ideale per rafforzare la propria porta e dare maggiore sicurezza al reparto difensivo in vista della prossima stagione di Serie B. La capacità del portiere di leggere le situazioni di gioco, la sua solidità e la sua leadership lo renderebbero un elemento chiave per le ambizioni dei grigiorossi.

In sintesi, il futuro di Marco Sportiello è un capitolo aperto e ricco di spunti. La proposta della Cremonese, l’indubbio desiderio del giocatore di ritrovare la maglia da titolare e le strategie del calciomercato Milan si intrecciano in un mercato estivo che promette scintille. Le prossime settimane saranno decisive per capire dove si sposterà il forte portiere bergamasco, il cui nome continua a essere al centro delle cronache calcistiche, come ben evidenziato da Ramazzotti su Gazzetta.it.