Mercato Milan: già sicuro l’arrivo di due centrocampisti. I rossoneri hanno la certezza di due innesti

Come sottolinea Tuttosport il Milan in estate abbraccerà certamente due nuovi centrocampisti i cui nomi sono già noti.

Il primo è Adli, acquistato la scorsa estate per 10 milioni dal Bordeaux e rimasto in Ligue 1 i questa stagione; il secondo è Pobega che in questa stagione al Torino è ulteriormente cresciuto con Juric.