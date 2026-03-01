Connect with us

Mercato Milan, Schira lancia l’indiscrezione: un giocatore rossonero non è più nei piani di Allegri! Ecco di chi si tratta e il suo futuro

Mercato Milan, Schira svela l’indiscrezione su un giocatore rossonero: non è più nei piani di Massimiliano Allegri! Ecco di chi si tratta

Novità importanti sul fronte mercato in casa rossonera. Secondo quanto rivelato dall’esperto di trattative Nicolò Schira sul suo profilo X, il rapporto tra Youssouf Fofana e il Milan potrebbe essere giunto al capolinea. Il mediano francese, arrivato con grandi aspettative, sembra aver perso posizioni nelle gerarchie di Massimiliano Allegri, che starebbe valutando nuovi profili per la prossima stagione. «Youssouf Fofana non è più centrale nei piani di Max Allegri e così il Milan potrebbe venderlo nella finestra di mercato estiva» ha spiegato il giornalista.

La decisione di Allegri di non considerare più il francese come un pilastro della mediana apre scenari interessanti per l’estate. Nonostante le doti fisiche e l’esperienza internazionale, il tecnico livornese starebbe cercando interpreti con caratteristiche diverse per il suo 3-5-2, forse più tecnici o adatti a una manovra più rapida. La possibile cessione di Fofana garantirebbe al club una plusvalenza importante da reinvestire subito su obiettivi già seguiti da tempo, come il tedesco Goretzka.

Mercato Milan, caccia al sostituto in vista dell’estate

Con l’addio probabile del classe ’99, la dirigenza rossonera dovrà muoversi con anticipo per non lasciare sguarnito il reparto. La strategia di programmazione citata recentemente da Allegri e dai vertici del club passa anche da queste scelte dolorose ma necessarie per l’evoluzione tattica della squadra. Se la cessione dovesse concretizzarsi, il Milan cercherà un profilo che possa integrarsi perfettamente con Modric e Rabiot, garantendo quell’equilibrio che quest’anno è talvolta mancato nelle sfide decisive contro l’Inter di Chivu.

