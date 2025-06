Mercato Milan, Okafor pedina di scambio! Nel mirino c’è quel terzino destro, lo svizzero può essere la carta vincente

Mercato Milan, i rossoneri hanno proposto Noah Okafor al Flamengo come possibile pedina di scambio con Wesley. Ultime

Il calciomercato Milan estivo si preannuncia caldo per il Milan, alla ricerca di rinforzi in diversi reparti, in particolare sulla fascia destra difensiva. Nelle scorse settimane, un’indiscrezione proveniente direttamente dal Brasile ha acceso i riflettori su una potenziale trattativa tra i rossoneri e il Flamengo, un’operazione che avrebbe coinvolto un promettente talento brasiliano e un giocatore già noto al campionato italiano. A rivelare i dettagli di questo tentativo è stato Pablo Oliveira, giornalista brasiliano di ESPN e voce autorevole per quanto riguarda il mondo del Flamengo, come riportato anche da diverse testate italiane che hanno ripreso la notizia.

Secondo quanto riferito da Oliveira, il Milan avrebbe sondato il terreno per imbastire uno scambio che avrebbe portato a Milano Wesley, terzino destro classe 2003 del Flamengo, in cambio di Noah Okafor, attaccante svizzero reduce da una stagione in chiaroscuro al Napoli. L’idea dei dirigenti rossoneri era chiara: acquisire un giovane prospetto con ampi margini di crescita per la corsia destra, un ruolo in cui il Milan necessita di alternative affidabili, e al contempo liberarsi di un elemento che, pur avendo dimostrato buone qualità in passato, non ha pienamente convinto nell’ultimo periodo.

Tuttavia, la trattativa non ha trovato terreno fertile. La prima resistenza è arrivata dal Flamengo stesso. Il club brasiliano, notoriamente attento alla valorizzazione dei propri gioielli e non intenzionato a privarsi facilmente dei talenti più promettenti, ha declinato l’offerta. Wesley è considerato un perno per il futuro della squadra e il suo valore di mercato è percepito come ben superiore a quanto proposto dal Milan con uno scambio secco che includeva Okafor. La politica del Flamengo è quella di cedere i propri calciatori solo di fronte a offerte economiche irrinunciabili, e l’ipotesi di uno scambio alla pari non rientrava in questa logica.

Ma la mancata fumata bianca non è dipesa solo dalla volontà del club brasiliano. Anche Noah Okafor, l’altro protagonista involontario di questa potenziale operazione, non si è mostrato particolarmente entusiasta della possibile destinazione. L’attaccante svizzero, che negli ultimi sei mesi ha vestito la maglia del Napoli senza riuscire a ritagliarsi un ruolo da protagonista, complice anche una concorrenza agguerrita nel reparto offensivo partenopeo, ha chiare ambizioni per il suo futuro. Okafor è alla ricerca di una nuova avventura che possa rilanciarlo e, soprattutto, che gli garantisca la possibilità di giocare la Champions League. Il Milan, pur essendo un club di grande prestigio e storia, nella prossima stagione non parteciperà alla massima competizione europea, un fattore che ha pesato non poco nella valutazione del giocatore. L’esigenza di Okafor è quella di trovare un club che gli offra un palcoscenico internazionale di prim’ordine per mettersi in mostra e consolidare il suo valore.

La notizia, dunque, conferma la dinamicità del mercato e la complessità delle trattative che spesso coinvolgono molteplici fattori: non solo valutazioni economiche tra i club, ma anche le ambizioni e le preferenze personali dei calciatori. Il Milan dovrà ora guardare altrove per rafforzare la fascia destra, mentre Okafor continuerà la sua ricerca di una squadra che possa soddisfare le sue esigenze sportive, in particolare la partecipazione alla Champions League. La fonte di queste informazioni, come ribadito, è Pablo Oliveira, giornalista brasiliano specializzato sul Flamengo, le cui rivelazioni hanno offerto uno spaccato interessante sulle strategie di mercato del club rossonero.