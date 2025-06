Mercato Milan, Sarri blinda Rovella e spiazza Tare: la decisione del toscano non lascia dubbi sul futuro

Mercato Milan, Maurizio Sarri pronto a blindare Rovella, centrocampista della Lazio accostato con forza al club rossonero

Il calciomercato estivo promette scintille, e uno dei nomi destinati ad accendere le discussioni è senza dubbio quello di Nicolò Rovella. Il giovane centrocampista, classe 2001, di proprietà della Lazio ma con un passato nelle giovanili della Juventus, è finito prepotentemente nel mirino del calciomercato Milan. Tuttavia, come riportato dal Corriere dello Sport, la strada per i rossoneri si preannuncia tutt’altro che semplice. La Lazio, con il ritorno di Maurizio Sarri in panchina, ha le idee chiare: blindare i suoi pezzi pregiati, soprattutto quelli che il tecnico toscano considera pilastri fondamentali per il suo progetto tecnico-tattico.

L’arrivo di Sarri, infatti, ha riacceso l’entusiasmo in casa biancoceleste e ha definito una precisa strategia di mercato. Il tecnico, che ha già avuto modo di apprezzare le qualità di Rovella in passato, lo ritiene uno dei profili imprescindibili per la sua mediana. Non a caso, il suo nome figura nella lista degli “intoccabili” insieme a Romagnoli, Zaccagni e Vecino, giocatori che, come Rovella, hanno già dimostrato di essere in sintonia con le idee di gioco di Sarri. La determinazione di Sarri a non privarsi di Rovella è un ostacolo non da poco per il Milan, che pure necessita di rinforzi di qualità a centrocampo.

Il Milan, dal canto suo, ha identificato in Rovella un profilo ideale per la propria mediana. Le sue ottime prestazioni nelle ultime stagioni, la sua visione di gioco, la capacità di recuperare palloni e l’abilità nel dettare i ritmi, lo rendono un centrocampista moderno e versatile, perfetto per le ambizioni di una squadra che punta a competere ai massimi livelli. L’interesse dei rossoneri è concreto e la dirigenza milanista è pronta a fare un tentativo per portare il giocatore a Milanello. Tuttavia, l’intenzione della Lazio di non cedere il giocatore è altrettanto chiara. Il presidente Claudio Lotito, noto per la sua fermezza nelle trattative, non sembra intenzionato a fare sconti, soprattutto quando si tratta di giocatori ritenuti cruciali per la squadra.

Il Corriere dello Sport sottolinea come la volontà di Sarri di mantenere Rovella sia un fattore decisivo. Il tecnico è convinto che il centrocampista possa crescere ulteriormente sotto la sua guida e diventare un elemento cardine per il futuro della Lazio. Questo rende la posizione del club biancoceleste estremamente solida. Per il Milan, quindi, la trattativa per Rovella si configura come una vera e propria impresa. Non basterà un’offerta economica allettante per convincere Lotito e Sarri a privarsi di un talento così importante. La Lazio, infatti, vuole costruire una squadra competitiva e non intende smantellare i suoi pezzi pregiati.

In questo intricato scenario di mercato, l’interesse del Milan per Rovella evidenzia la qualità e il potenziale del giovane centrocampista. La sua capacità di dettare i tempi di gioco, la sua maturità tattica e la sua grinta lo rendono un profilo ambito da molte squadre di Serie A e non solo. Tuttavia, la ferma opposizione della Lazio e la volontà di Sarri di puntare forte su di lui sembrano destinare Rovella a rimanere nella capitale, almeno per la prossima stagione. Sarà interessante vedere se il Milan tenterà comunque l’affondo o se deciderà di virare su altri obiettivi, consapevole della difficoltà di strappare Rovella alla corte di Sarri e Lotito. La sensazione, al momento, è che il talentuoso centrocampista ex Juventus rappresenti un asset irrinunciabile per il progetto della Lazio.