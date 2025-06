Rovella Milan, Lotito per farlo partire ha richiesto 50 milioni di euro: l’idea della dirigenza rossonera è questa. Le ultimissime notizie

Il calciomercato estivo è appena iniziato, ma per il Milan un potenziale colpo a centrocampo sembra già complicarsi in maniera significativa. Stiamo parlando di Nicolò Rovella, il giovane talento della Lazio che, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è di fatto incedibile per il club biancoceleste, a meno che non si versi l’intera somma della sua clausola rescissoria, fissata a ben 50 milioni di euro.

La situazione è chiara: la Lazio non ha alcuna intenzione di intavolare trattative per Rovella. Il centrocampista è considerato un pilastro del progetto tecnico e sportivo della società, e la sua valutazione è stata blindata da una clausola “anti-scippo” che lo rende inaccessibile per qualsiasi offerta al di sotto della cifra stabilita. Questo atteggiamento intransigente della Lazio è stato ribadito più volte, e il Corriere dello Sport conferma la linea dura del presidente Claudio Lotito.

L’interesse del Milan per Rovella non è un segreto. I rossoneri, sempre alla ricerca di giovani talenti italiani che possano sposarsi con la filosofia di squadra e il progetto di crescita, avevano individuato nel classe 2001 un rinforzo ideale per la mediana. La sua visione di gioco, la capacità di dettare i tempi e la grinta in mezzo al campo lo rendono un profilo molto appetibile per qualsiasi top club. Tuttavia, le speranze del Milan di mettere le mani su Rovella si scontrano con la ferma volontà della Lazio di non privarsene.

Non solo il Milan, ma anche l’Inter era stata accostata a Rovella, in un’ottica di possibili movimenti in entrata dettati da cessioni importanti a centrocampo. Ma anche in quel caso, la cifra richiesta dalla Lazio rappresenta un ostacolo insormontabile, rendendo il giocatore di fatto fuori mercato per le squadre italiane, a meno di investimenti fuori scala.

La clausola di 50 milioni di euro per Rovella è un chiaro segnale della fiducia che la Lazio ripone nel giocatore e del suo valore percepito. Acquisito a titolo definitivo dopo un prestito biennale dalla Juventus, il club biancoceleste ha voluto assicurarsi il futuro del talento, proteggendolo da eventuali assalti di mercato. Questo dimostra la volontà della Lazio di costruire una squadra solida e competitiva, mantenendo i propri gioielli.

Per il Milan, quindi, l’obiettivo Rovella sembra destinato a rimanere un sogno, a meno di un’inversione di tendenza clamorosa da parte della Lazio o di un’offerta monstre che rispetti la clausola. Il Corriere dello Sport è categorico nel definire la situazione: Rovella non si muove da Roma, a meno che qualcuno non sia disposto a fare una “follia” economica.