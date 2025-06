Mercato Milan, intrigo Santiago Gimenez! Tre mesi decisivi, Allegri avvisa il messicano

Mercato Milan, da risolvere l’intrigo Santiago Gimenez: Allegri lo testerà fino a gennaio, in inverno la decisione definitiva

L’avventura di Santiago Giménez nel calciomercato Milan non è iniziata sotto i migliori auspici. Arrivato dal Feyenoord a gennaio per circa 30 milioni di euro, l’attaccante messicano, soprannominato “El Bebote”, ha faticato a lasciare un’impronta significativa nei suoi primi mesi in Serie A. Nonostante un inizio discreto, Giménez ha risentito della poca costanza della squadra e, con ogni probabilità, di un vestito tattico che non gli si è mai cucito addosso perfettamente. La sua prima mezza stagione in rossonero si è conclusa con un bilancio di sei gol in 19 presenze, un bottino che ha generato molti dubbi sul suo futuro a Milanello.

Ora, la palla passa a Massimiliano Allegri. Il tecnico, tornato sulla panchina rossonera, avrà il compito cruciale di verificare il giocatore e comprendere se le sue qualità possano davvero emergere nel contesto del Milan. Come titola il Corriere dello Sport questa mattina, “Gimenez, tre mesi per vendersi l’anima al Diavolo”. Questo lasso di tempo, che va da settembre a dicembre, rappresenterà la prima parte cruciale della stagione in cui l’ex centravanti del Feyenoord dovrà dimostrare il suo valore e convincere Allegri a puntare su di lui.

Il Corriere dello Sport sottolinea come, al momento, nessuna offerta sia pervenuta per Giménez, e il Milan, di concerto con Allegri, ha deciso di prendere tempo per valutare attentamente il messicano. Nonostante non abbia convinto appieno la dirigenza e lo staff tecnico, il club gli darà una chance, consapevole dell’investimento fatto e delle potenzialità che il giocatore ha dimostrato in Olanda. La decisione definitiva sul futuro di Giménez al Milan, si legge, verrà presa a gennaio.

Questo periodo di tre mesi sarà un vero e proprio banco di prova per Giménez. Dovrà dimostrare non solo le sue abilità realizzative, ma anche la capacità di adattarsi ai schemi di Allegri e di integrarsi pienamente nel gioco di squadra del Milan. La Serie A è un campionato tatticamente complesso e richiede un alto livello di disciplina e sacrificio, aspetti su cui “El Bebote” dovrà lavorare intensamente. L’obiettivo è quello di trasformare i dubbi attuali in certezze e di ripagare la fiducia che il Milan ha riposto in lui con un investimento così significativo.

Il destino di Santiago Giménez al Milan è appeso a un filo, o meglio, a tre mesi di prestazioni decisive. Sarà in grado il talento messicano di scrollarsi di dosso le difficoltà iniziali e di mostrare finalmente il suo vero potenziale? Solo il campo, sotto la guida attenta di Massimiliano Allegri, potrà dare la risposta definitiva a questa domanda che tiene in sospeso i tifosi rossoneri. Sarà un periodo di grande attesa e valutazione per una delle scommesse più onerose del recente calciomercato milanista.