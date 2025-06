Calciomercato Milan, Santiago Gimenez e non solo! Occasione low cost dall’Arabia Saudita? Può arrivare lui

Calciomercato Milan, c’è da trovare il vice Santiago Gimenez: spunta l’idea Mitrovic, attuale attaccante dell’Al Hilal. I dettagli

Il calciomercato Milan è in piena fase di mercato, con l’obiettivo primario di trovare un nuovo attaccante che possa affiancare Santiago Gimenez e rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Nelle ultime settimane, sono stati numerosi i nomi accostati ai rossoneri, alimentando un vivace dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Tra le ipotesi più suggestive e, al contempo, più complesse da concretizzare, figurano quelle di Dušan Vlahović, in uscita dalla Juventus, e Mateo Retegui, un profilo che sembrerebbe godere della stima di Massimiliano Allegri. Questi obiettivi, tuttavia, si presentano come estremamente ambiziosi e onerosi, spingendo la dirigenza milanista a valutare attentamente anche delle alternative, alcune delle quali provenienti dal mercato estero.

È in questo contesto che il Corriere dello Sport ha rilanciato con forza un nome che potrebbe rappresentare una soluzione intrigante e, forse, più abbordabile per le casse del Diavolo: Aleksandar Mitrović. Il quotidiano sportivo romano ha titolato inequivocabilmente “Milan, soluzione Mitrovic”, riproponendo all’attenzione dei tifosi rossoneri un attaccante dal curriculum impressionante. Mitrović vanta infatti oltre 200 gol in carriera, un bottino significativo accumulato tra diverse esperienze in campionati di alto livello. La sua prolificità si è manifestata in particolare con le maglie di Fulham, dove ha lasciato il segno sia in Premier League che in Championship, Al-Hilal e Anderlecht, club che hanno contribuito a forgiare la sua reputazione di centravanti letale.

L’attaccante serbo, noto per la sua potenza fisica, il colpo di testa micidiale e il fiuto del gol, potrebbe rappresentare un profilo ideale per il gioco del Milan. La sua capacità di fare reparto da solo e di fungere da punto di riferimento offensivo potrebbe integrarsi perfettamente con le caratteristiche di Gimenez, offrendo a Stefano Pioli (o al prossimo tecnico) diverse soluzioni tattiche. La sua esperienza in contesti diversi e la sua consistenza realizzativa lo rendono un candidato serio per il ruolo di attaccante.

L’articolo del Corriere dello Sport ha riacceso i riflettori su Mitrović proprio in un momento di grande visibilità per il giocatore. Per un’ironia della sorte, o forse per un tempismo perfetto, il bomber serbo è stato protagonista proprio questa sera, all’esordio del Mondiale per Club, in una sfida di cartello contro il Real Madrid. Questa vetrina internazionale offre al Milan un’ulteriore opportunità per valutarne le prestazioni e l’impatto in contesti di altissimo livello.

Naturalmente, l’operazione Mitrović, sebbene meno proibitiva rispetto a Vlahović o Retegui, richiederebbe comunque un investimento significativo. Sarà fondamentale capire la disponibilità dell’Al-Hilal a cederlo e le richieste economiche sia per il cartellino che per l’ingaggio del giocatore. Tuttavia, la riproposizione del suo nome da parte di una fonte autorevole come il Corriere dello Sport suggerisce che il Milan sta effettivamente esplorando tutte le piste possibili per rinforzare il proprio attacco, con l’obiettivo di garantire a Gimenez un partner all’altezza delle ambizioni rossonere. Il mercato è ancora lungo, ma l’opzione Mitrović si presenta come una concreta e affascinante possibilità per il futuro del reparto offensivo milanista.