Calciomercato Milan, Tare incontra l’entourage di Santiago Gimenez! Tutti i temi sul piatto, cosa può succedere

Calciomercato Milan, Igli Tare pronto ad incontrare l’entourage di Santiago Gimenez: sul tavolo il futuro e non solo

Come riportato da Daniele Longo, il calciomercato Milan si trova di fronte a un’inaspettata riflessione sul futuro di Santiago Gimenez, il “colpo da copertina” dell’ultima finestra di calciomercato invernale. Nonostante l’ingente investimento di 32 milioni di euro più 3 di bonus versati al Feyenoord, l’attaccante messicano non ha pienamente convinto, aprendo un dibattito sulla sua posizione all’interno della squadra rossonera.

Gimenez, soprannominato “Bebote”, ha collezionato 6 gol e 3 assist in tutte le competizioni da quando è approdato al Milan, un bottino che, seppur non disastroso, non ha giustificato appieno l’elevata cifra sborsata. La sua permanenza in campo è stata spesso messa in discussione dalle scelte di Sérgio Conceição, che gli ha talvolta preferito profili come Luka Jovic e Tammy Abraham. Con la partenza a parametro zero di Jovic e il rientro di Abraham alla Roma per una successiva cessione, si pensava che lo spazio per Gimenez potesse aumentare. Tuttavia, il restyling offensivo voluto da Massimiliano Allegri, il nuovo tecnico rossonero, non sembra offrire certezze al giovane attaccante.

La situazione di Gimenez è diventata un punto di riflessione a sorpresa, specialmente considerando il lungo corteggiamento di un anno che ha preceduto il suo arrivo e l’importante impegno economico. Oggi, a soli sei mesi dal suo sbarco a Milano, Santi è un attaccante in discussione, chiamato a lavorare ancora più duramente per conquistare la piena fiducia di Iglo Tare, il nuovo direttore sportivo rossonero, e di Allegri.

Radiomercato, come evidenziato da Longo, conferma l’impegno del Milan nella ricerca di un attaccante di livello internazionale, un vero e proprio titolare capace di fare la differenza. Le piste che portano a nomi come Dusan Vlahovic e Mateo Retegui sono indubbiamente difficili da percorrere, ma i tentativi di Tare sono descritti come reali e concreti. Al momento, dal club filtra poca o nessuna informazione sul futuro del messicano, e tantomeno l’idea di metterlo sul mercato per generare plusvalenze.

Nelle prossime giornate è previsto un confronto cruciale tra Tare, Rafaela Pimenta, l’agente di Gimenez, e Christian Gimenez, il padre del giocatore. L’obiettivo del nuovo direttore sportivo è chiaro: comprendere a fondo le intenzioni e i pensieri dell’entourage dell’ex Feyenoord. Questo incontro sarà fondamentale per definire la strategia del Milan e il ruolo di Santiago Gimenez nel progetto rossonero sotto la guida di Massimiliano Allegri, in un’estate che si preannuncia ricca di movimenti e decisioni importanti per il reparto offensivo.