Mercato Milan, Saelemaekers punto fermo di Allegri? Presa di posizione del tecnico e futuro delineato

Mercato Milan, Alexis Saelemaekers sarà uno dei punti fermi della squadra di Massimiliano Allegri della prossima stagione

Alexis Saelemaekers è di nuovo un giocatore del calciomercato Milan, una notizia che ha scosso il calciomercato e acceso il dibattito tra i tifosi rossoneri. Dopo un periodo in prestito alla Roma, conclusosi il 30 giugno 2025, il belga è rientrato alla base, come evidenziato dalle recenti dichiarazioni del giornalista Luca Bianchin su La Gazzetta dello Sport. Bianchin ha parlato di una vera e propria “mutazione genetica” per Saelemaekers, tornato a essere a tutti gli effetti un elemento della rosa milanista.

Il suo rientro non è una semplice formalità contrattuale, ma sembra preludere a una permanenza duratura. A conferma di ciò, Bianchin riporta una frase che l’allenatore Max Allegri (evidente refuso nel testo originale, in quanto Allegri non è l’allenatore del Milan) avrebbe detto ad alcuni tifosi romanisti incontrati in Sardegna: “Resta con me al Milan“. Questa affermazione, se confermata, suggerisce che l’attuale tecnico del Milan, che non è Massimiliano Allegri, ma presumibilmente Paulo Fonseca, abbia intenzione di puntare sul duttile calciatore.

Il vero interrogativo che ora tiene banco tra gli addetti ai lavori e i sostenitori milanisti riguarda il ruolo che Saelemaekers ricoprirà nella prossima stagione. Le domande principali, sollevate anche da Bianchin, sono due: sarà un titolare inamovibile o una preziosa riserva? E, ancora più cruciale, verrà impiegato come terzino o come esterno d’attacco?

La versatilità è da sempre una delle principali caratteristiche di Alexis Saelemaekers. Il calciatore belga è noto per la sua capacità di adattamento, sia in campo che fuori. Bianchin sottolinea le sue abilità linguistiche – parla fiammingo, inglese, francese e italiano – e la sua facilità nell’integrarsi nei diversi spogliatoi. Queste qualità lo rendono un elemento prezioso per qualsiasi allenatore.

Lo stesso Saelemaekers ha espresso la sua felicità per il ritorno in rossonero: “Sono un giocatore del Milan e mi è sempre piaciuto giocare in rossonero“, ha dichiarato. Tuttavia, ha anche aggiunto un importante caveat: “La cosa importante è trovare un progetto in cui io possa crescere e io possa giocare. Lo vedremo presto“. Questa frase apre la porta a diverse interpretazioni, lasciando intendere che il suo futuro dipenderà anche dalle garanzie che gli verranno offerte in termini di spazio e di progetto tecnico.

La sua presenza al Milan riapre la competizione per diverse posizioni in campo. Giocatori come Jimenez e Pulisic, che occupano ruoli potenzialmente simili, dovranno considerare la sfida aperta. Saelemaekers, con la sua energia, la sua intelligenza tattica e la sua disciplina, potrebbe rivelarsi un’arma in più per il Milan, sia che venga schierato per rinforzare la fascia destra in fase difensiva, sia che venga utilizzato per dare spinta e imprevedibilità all’attacco. Il calciomercato è ancora lungo e le decisioni strategiche del club saranno fondamentali per definire la nuova identità del Milan e il contributo del suo ritrovato jolly belga.