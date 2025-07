Saelemaekers Milan, clamoroso retroscena svelato da Sartori! Non se lo aspettava nessuno

Saelemaekers Milan, Giovanni Sartori, DS del Bologna, ha svelato un clamoroso retroscena sull’esterno belga legato all’estate del 2023

Il calciomercato Milan estivo è ufficialmente iniziato e, a margine dell’evento di inaugurazione a Rimini due giorni fa, Giovanni Sartori, il responsabile dell’area tecnica del Bologna, ha concesso un’intervista esclusiva all’emittente bolognese Ètv. L’uomo di mercato rossoblù, noto per la sua esperienza e la sua capacità di scovare talenti, ha offerto spunti interessanti e un gustoso retroscena che getta nuova luce sulle dinamiche del mercato calcistico.

Sartori ha raccontato un episodio significativo risalente alla sessione estiva di due anni fa, focalizzandosi sull’arrivo dell’esterno belga Alexis Saelemaekers dal Milan. “Due anni fa noi siamo stati dietro a Christensen e Ndoye per un mese e mezzo, poi li abbiamo presi a metà agosto”, ha rivelato Sartori, sottolineando la lunga e paziente trattativaper assicurarsi questi due giocatori chiave. Ma la sorpresa è arrivata con Saelemaekers: “Saelemaekers l’avevamo chiesto a giugno e ci hanno detto di no. Invece poi il 25 agosto ci chiama il Milan per offrircelo”. Questa rivelazione evidenzia come le strategie di mercato possano cambiare radicalmente anche a ridosso della chiusura, offrendo opportunità inaspettate a chi sa attendere il momento giusto.

Il dirigente del Bologna ha poi irrobustito questo concetto, toccando un tema fondamentale per ogni allenatore: la volontà di avere la squadra pronta fin dall’inizio del ritiro. “La volontà di tutti è dare all’allenatore una squadra già pronta. Ma nel calcio è un’utopia”, ha affermato categoricamente Sartori. Una dichiarazione che suona come una fredda doccia di realtà per chi sogna un mercato lampo. Ha proseguito portando un esempio concreto e significativo: “Considerate che la squadra più forte, quella di due anni fa, il secondo anno di Thiago [Motta], è stata costruita con i pezzi migliori acquistati dal 25 agosto al 1° settembre…“. Questo periodo, spesso considerato quello delle occasioni last-minute, si è rivelato cruciale per la formazione di una squadra competitiva.

Sartori ha concluso con una riflessione pragmatica: “A volte conviene aspettare. Se riesci a dare prima i pezzi all’allenatore, poi, meglio”. Un messaggio che sottolinea la complessità e l’imprevedibilità del calciomercato. Non sempre la velocità è sinonimo di qualità, e la pazienza può ripagare con acquisti mirati e di alto livello. Il Bologna, sotto la guida di Sartori, sembra aver imparato questa lezione, trasformando l’attesa in una vera e propria strategia vincente. L’attenzione è ora puntata sulla sessione estiva in corso, con i tifosi rossoblù che attendono con trepidazione le prossime mosse del responsabile dell’area tecnica.