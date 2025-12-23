Mercato Milan, Romano fa il punto sui rossoneri: «Sule non è un nome caldo. Su Fullkrug svelo questo…»

Mercato Milan, Romano parla così delle strategie rossonere: dall’interesse per Sule a nuovi dettagli su Fullkrug

Il mercato del Milan vive ore di estremo fermento, con operazioni che spaziano tra acquisti mirati e risoluzioni necessarie. Secondo quanto riportato dall’esperto Fabrizio Romano su YouTube, il trasferimento di Niclas Füllkrug è ormai definito in ogni dettaglio: i rossoneri si sono assicurati il tedesco con un prestito gratuito, impegnandosi esclusivamente a coprire l’ingaggio del calciatore fino a giugno. L’accordo con il West Ham prevede inoltre un diritto di riscatto fissato alla cifra contenuta di 5 milioni di euro, un investimento low cost per dare peso immediato al reparto offensivo di Allegri.

Parallelamente, la dirigenza si sta muovendo con decisione sul fronte dei giovani talenti. L’incontro con l’entourage di Andrej Kostic ha dato esiti estremamente positivi: il giovane attaccante del Partizan Belgrado ha espresso la sua priorità assoluta per il club rossonero, nonostante l’interesse di diverse squadre tedesche. La trattativa tra i due club è in fase avanzata e si lavora per chiudere intorno a una base fissa di 2,5 milioni di euro, che con l’aggiunta di vari bonus potrebbe toccare un totale di 4-5 milioni complessivi.

Romano, Risoluzione Origi e il punto sulla difesa

Mentre l’attacco si rinnova, il Milan ufficializza anche un’importante uscita per sfoltire la rosa e il monte ingaggi. È stato infatti raggiunto l’accordo per la risoluzione del contratto di Divock Origi; l’attaccante belga saluta così definitivamente la maglia rossonera dopo stagioni travagliate. Sul fronte difesa, invece, Romano ha raffreddato le piste che portavano a Niklas Süle. Nonostante il nome del centrale del Borussia Dortmund sia circolato con insistenza negli ultimi giorni, l’esperto di mercato ha smentito che ci sia una trattativa calda, definendo il profilo del classe ’95 come non prioritario per gli obiettivi attuali del club.