Mercato Milan, Romano smentisce su Skriniar. E nell’affare Nkunku Fenerbache… Segui le ultimissime sui rossoneri

Il futuro di Christopher Nkunku, il talentuoso trequartista francese dotato di tecnica sopraffina e visione di gioco fuori dal comune, continua a essere al centro delle cronache di calciomercato. Nelle ultime ore, diverse indiscrezioni avevano accostato con insistenza il fantasista al Fenerbahçe, ma a fare chiarezza è intervenuto il noto giornalista Fabrizio Romano attraverso il suo canale YouTube, smentendo categoricamente una rottura tra il calciatore e i rossoneri.

L’analisi di Fabrizio Romano sul caso Nkunku

Secondo l’esperto di mercato, la situazione è molto chiara. Nonostante il forte interesse del club turco, che corteggia il giocatore da settimane, non esiste alcuna trattativa che coinvolga Milan Skriniar, il roccioso difensore slovacco ex Inter, poiché la società di Istanbul non ha intenzione di privarsene. Il punto focale, tuttavia, rimane la volontà di Nkunku: l’attaccante non ha mai manifestato il desiderio di lasciare il Diavolo e non ha dato mandato ai suoi agenti di cercare una nuova sistemazione. Ad oggi, il francese resta un punto fermo nel progetto tecnico guidato da Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese che punta molto sulla sua capacità di saltare l’uomo per scardinare le difese avversarie.

Igli Tare blinda il francese: “Mai messo in discussione”

A rafforzare la posizione del club meneghino sono arrivate le dichiarazioni ufficiali di Igli Tare. Il nuovo Direttore Sportivo rossonero, dirigente albanese di grande carisma e competenza strategica, è intervenuto ai microfoni di DAZNpoco prima della sfida contro il Cagliari per spegnere ogni polemica.

Tare ha sottolineato come Nkunku sia considerato un patrimonio della società di Via Aldo Rossi: “Non è mai stato messo in discussione”, ha dichiarato il DS. Il dirigente ha spiegato che le difficoltà iniziali sono state dovute a una preparazione atletica incompleta e a un infortunio subito a settembre che ha rallentato l’inserimento negli schemi di Allegri. Tuttavia, i segnali dell’ultimo mese sono estremamente positivi: il calciatore si è integrato perfettamente nel gruppo ed è benvoluto dai compagni. I due gol realizzati recentemente hanno ridato fiducia all’ambiente, confermando che il percorso di crescita del francese sotto la Madonnina è solo all’inizio.

In sintesi, nonostante le sirene estere, il Milan si tiene stretto il suo gioiello, convinto che con la gestione di Massimiliano Allegri e la supervisione di Igli Tare, il giocatore possa finalmente esprimere tutto il suo potenziale in Serie A.