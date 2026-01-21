Mercato Milan, sirene inglesi per Loftus-Cheek: ecco la squadra che cerca il centrocampista rossonero

Mercato Milan, Romano svela l’indiscrezione: un club di Premier League interessato a Ruben Loftus-Cheek

Il mercato del Milan si accende improvvisamente attorno alla figura di Ruben Loftus-Cheek. Secondo quanto riferito dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il club inglese dell’Aston Villa avrebbe palesato un forte interesse per l’ex Chelsea. La necessità dei Villans nasce da un’emergenza tecnica: il grave infortunio occorso a Kamara, pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Emery, ha costretto la dirigenza britannica a guardarsi intorno per puntellare la mediana.

Al momento, la situazione si trova in una fase embrionale. Nonostante i contatti avviati, la società rossonera, guidata in panchina da Massimiliano Allegri, non ha ancora ricevuto proposte formali. Romano ha infatti precisato: «Risulta che l’Aston Villa si è messo in contatto con il gruppo Stellar, che sono i procuratori del giocatore. C’è un dialogo in corso tra l’Aston Villa e Loftus-Cheek, ancora non c’è un’offerta al Milan. Non si è ancora parlato di un titolo definitivo, un prestito con diritto, un prestito con obbligo. Non siamo ancora a quel livello».

Mercato Milan, dialoghi aperti per il prolungamento in rossonero

Nonostante il richiamo della Premier League, il futuro di Loftus-Cheek potrebbe essere ancora a tinte rossonere. Parallelamente all’interessamento inglese, il calciatore starebbe portando avanti le trattative per blindare il suo rapporto con il club di Via Aldo Rossi.

Le indiscrezioni confermano che il centrocampista si sente parte integrante del progetto tecnico. «Un nome che stanno sondando è sicuramente quello di Loftus-Cheek, ma da quanto mi risulta Loftus ha già iniziato dei dialoghi, un po’ in segreto, per quanto riguarda il rinnovo con il Milan», ha aggiunto Romano, sottolineando come la volontà del giocatore possa giocare un ruolo chiave. Resta da capire se il pressing dell’Aston Villa si trasformerà in un’offerta concreta capace di far vacillare i piani del Milan.