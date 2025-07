Mercato Milan, clamorosa ipotesi Vlahovic! La mossa della Juve fornisce l’assist decisivo a Tare

Mercato Milan, c’è una clamorosa ipotesi per il futuro di Dusan Vlahovic: la Juve ha proposto la risoluzione del contratto. Colpo a zero?

È una notizia che scuote il panorama calcistico italiano e che, se confermata, potrebbe ridisegnare gli equilibri in Serie A: la Juventus starebbe seriamente considerando l’opzione di proporre a Dusan Vlahovic la risoluzione del contratto. Questa indiscrezione, lanciata con forza da Gianluca Di Marzio durante “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, rivela la profonda preoccupazione del club bianconero per l’onerosissimo ingaggio del centravanti serbo e il suo enorme impatto sui bilanci annuali.

La situazione è delicata e le implicazioni sono molteplici. Per la Juventus, liberarsi di un contratto così pesante rappresenterebbe un respiro finanziario cruciale, permettendo una maggiore flessibilità sul mercato e la possibilità di investire altrove. Tuttavia, la palla passa ora alla volontà del giocatore. Vlahovic potrebbe accettare la risoluzione, magari con una buonuscita, oppure scegliere di rimanere per percepire l’ultimo anno di stipendio, considerando che il suo contratto scadrà il 30 giugno 2026. Quest’ultima opzione, sebbene meno vantaggiosa per la Juventus, è un suo diritto contrattuale.

Ma è sul fronte calciomercato Milan che questa notizia assume i contorni più succosi e interessanti. Dusan Vlahovic è infatti uno dei grandi obiettivi per l’attacco del nuovo Milan, quello che sta prendendo forma sotto la guida di un nome ben noto alla Juventus stessa: Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore rossonero. L’arrivo di Allegri, unito a quello di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo, sta delineando un Milan ambizioso, desideroso di tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

L’interesse del Milan per Vlahovic non è un segreto. Le sue qualità fisiche, la sua potenza in area di rigore e il suo fiuto per il gol lo rendono un profilo estremamente appetibile per un progetto che punta a ricostruire un attacco di primissimo livello. Allegri, in particolare, conosce bene le caratteristiche dei centravanti e saprebbe come valorizzare al meglio un giocatore del calibro di Vlahovic, integrandolo nel suo sistema di gioco. Il Milan, con Allegri e Tare al timone, cerca un nuovo punto di riferimento offensivo, un giocatore capace di spostare gli equilibri e di garantire un elevato numero di reti. Vlahovic, nonostante una stagione altalenante alla Juventus, ha dimostrato in passato di possedere queste caratteristiche, in particolare con la Fiorentina.

La potenziale risoluzione del contratto con la Juventus aprirebbe scenari inattesi per il Milan. Se Vlahovic dovesse liberarsi a parametro zero o a condizioni molto vantaggiose, diventerebbe un’opportunità di mercato irrinunciabile per i rossoneri. Resta da capire, ovviamente, le condizioni economiche di un eventuale ingaggio al Milan e la volontà del giocatore di trasferirsi in una diretta concorrente. Il futuro di Dusan Vlahovic è, in questo momento, un nodo cruciale del calciomercato estivo, e il Milan si posiziona come protagonista assoluto in questa intrigante vicenda. L’evoluzione di questa trattativa sarà seguita con il fiato sospeso da tifosi e addetti ai lavori, perché potrebbe avere un impatto significativo sul campionato che verrà. La fonte di queste cruciali informazioni, lo ribadiamo, è l’affidabilissimo Gianluca Di Marzio di Sky Sport.