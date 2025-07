Vlahovic, resiste nella lista del Milan: necessarie queste condizioni per l’acquisto

Vlahovic è ancora presente nella lista del Milan! Può arrivare in rossonero solo a determinate condizioni

La ricerca del nuovo attaccante da parte del Milan si conferma un vero e proprio rebus estivo, con una lista di nomi che, giorno dopo giorno, si allunga e si infittisce. Tra le tante opzioni valutate dalla dirigenza rossonera, emergono profili già noti al grande pubblico e alcune sorprese dell’ultima ora. Tuttavia, un nome in particolare continua a circolare con insistenza negli ambienti di Via Aldo Rossi: quello di Dusan Vlahovic.

L’attaccante serbo, classe 2000, attualmente in forza alla Juventus, è da tempo un pallino di Massimiliano Allegri, tecnico toscano di grande esperienza e carisma, che ha già guidato il Diavolo tra il 2010 e il 2014. La sua stazza fisica, unita a un fiuto per il gol e a una notevole capacità di attaccare la profondità, lo rendono un profilo estremamente appetibile per qualsiasi top club europeo. Nonostante la complessità dell’operazione, la possibilità di vedere Vlahovic vestire la maglia del Milan non è affatto da scartare, soprattutto se si dovessero creare le condizioni economiche favorevoli.

Il principale ostacolo per il club meneghino, come spesso accade nel calcio moderno, è rappresentato dall’ingaggio. Lo stipendio percepito dall’ex Fiorentina è attualmente elevato e potrebbe rappresentare un freno significativo per le casse del Milan. Tuttavia, la volontà del giocatore e l’eventuale necessità della Juventus di snellire il monte ingaggi potrebbero aprire spiragli inaspettati.

La dirigenza del club lombardo, guidata da figure esperte come Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimović, sta lavorando alacremente per trovare la soluzione ideale. Oltre a Vlahovic, altri nomi eccellenti figurano sul taccuino dei rossoneri. La pazienza sarà la chiave, in attesa di capire quale sarà il prossimo bomber a infiammare San Siro e a guidare l’attacco del sette volte campione d’Europa. Il mercato è ancora lungo, e le sorprese, come sempre, non mancheranno.