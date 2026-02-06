Mercato Milan, pronto un tesoretto da ben 60 milioni di euro dai riscatti: da Chukwueze e Jimenez fino a…

Mercato Milan, in vista dell’estate pronto un tesoretto da ben 60 milioni di euro dai riscatti dei giocatori in prestito: i dettagli

In vista della prossima estate, il Milan sta costruendo le basi economiche per una campagna acquisti di altissimo livello. Secondo un’analisi di Tuttosport, le casse rossonere sono pronte a ricevere un gettito di circa 60 milioni di euro derivanti dai riscatti di quei calciatori attualmente lontani da Milanello e non più considerati parte del progetto tecnico di Massimiliano Allegri. La prima tranche è ormai imminente: la prossima settimana il Bournemouth eserciterà il diritto di riscatto per Alex Jimenez. L’operazione garantirà 20 milioni di euro netti, una plusvalenza fondamentale per un profilo che Allegri aveva deciso di escludere anche a causa di alcuni comportamenti fuori dalle righe.

Mercato Milan, Colombo e Pobega: i riscatti “italiani” sono a un passo

Oltre ai capitali esteri, il Milan attende entrate sicure anche dalla Serie A. Altri 17 milioni sono infatti pronti a maturare grazie a clausole contrattuali ormai prossime alla scadenza. Per Tommaso Pobega, il Bologna verserà 7 milioni al primo punto conquistato in campionato; un incasso che sembrava certo già nel weekend scorso ma slittato solo di pochi giorni. Parallelamente, il riscatto di Lorenzo Colombo da parte del Genoa è diventato una formalità: con 5 gol e oltre 22 presenze, mancano solo i punti matematici per la salvezza dei grifoni, ormai vicinissima sotto la gestione De Rossi, per far scattare l’obbligo da 10 milioni.

L’ultimo tassello del puzzle riguarda Samuel Chukwueze. L’esterno nigeriano sta brillando in Premier League con la maglia del Fulham e, se le prestazioni continueranno su questi standard, il club inglese verserà 30 milioni di euro per il suo cartellino. Queste risorse saranno l’ossigeno necessario per permettere alla dirigenza di dare l’assalto ai due obiettivi principali per il ritorno in Champions League: «un attaccante di prima fascia e un difensore centrale di esperienza» richiesti esplicitamente dal tecnico livornese.

