Mercato Milan, arriva l’annuncio: «Lavori in corso per il rinnovo di Leao». E sull’idea Vlahovic invece…

Mercato Milan, Moretto svela nuovi dettagli sulla trattativa per il rinnovo di Rafael Leao. E sull’idea Vlahovic dice questo…

Il calciomercato del Milan non dorme mai e, ai microfoni del canale YouTube di Fabrizio Romano, l’esperto Matteo Moretto ha fatto il punto sulle principali trattative che coinvolgono i rossoneri. Al centro delle attenzioni c’è il giovane talento Kostic del Partizan Belgrado, cercato con insistenza già nelle ultime ore della sessione invernale: «Il Milan ha provato fino alla fine a provare a prendere Kostic dal Partizan Belgrado. L’attaccante sarebbe stato inizialmente aggregato al Milan Futuro». Nonostante il mancato arrivo immediato, il club di via Aldo Rossi non ha mollato la presa e potrebbe bloccare il giocatore già nelle prossime settimane per portarlo a Milanello in estate.

Mercato Milan, il rinnovo di Rafael Leao e il gradimento di Allegri per Dusan Vlahovic

Per quanto riguarda il presente, la priorità assoluta resta il futuro di Rafael Leao. Nonostante un contratto valido fino al 2028, la dirigenza è già al lavoro per blindare ulteriormente il fuoriclasse portoghese: «Le parti stanno già trattando e c’è la volontà di arrivare ad un accordo per il prolungamento», ha confermato Moretto, pur lasciando aperta la porta a possibili offerte faraoniche durante la prossima finestra estiva. Il Milan vuole muoversi d’anticipo per evitare spiacevoli sorprese e confermare il numero 10 come pilastro del progetto tecnico di Massimiliano Allegri.

Infine, Moretto ha fatto chiarezza sulle voci che vorrebbero Dusan Vlahovic nel mirino del Diavolo. Il centravanti serbo gode della stima totale dell’ambiente milanista: «Il giocatore piace tanto ad Allegri e anche alla dirigenza, ma al momento non c’è una trattativa avanzata per Vlahovic al Milan». Al momento, a frenare l’operazione sono i costi proibitivi legati all’ingaggio e alle commissioni, che rendono l’affare estremamente complesso. Resta però il forte gradimento per un profilo che l’allenatore rossonero accoglierebbe a braccia aperte per rinforzare il proprio attacco.