Leao c’è, ma bisogna fare attenzione! Serve una gestione. Le sue condizioni

Leao viaggia verso un’altra maglia da titolare in Bologna Milan, Allegri però dovrà gestirlo in maniera oculata

In vista dell’imminente trasferta di campionato contro il Bologna, l’attenzione in casa Milan è tutta rivolta alle condizioni del suo uomo più rappresentativo. Rafael Leão, l’attaccante portoghese capace di spostare gli equilibri con le sue accelerazioni devastanti, sta infatti convivendo con una fastidiosa pubalgia che ne condiziona la continuità negli allenamenti, ma non la determinazione a scendere in campo.

Gestione cautelativa a Milanello

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, lo staff medico del Diavolo ha predisposto un programma di lavoro personalizzato per il numero dieci. L’obiettivo è chiaro: evitare ricadute che potrebbero costringere il calciatore a uno stop prolungato in un momento chiave della stagione. Per questa ragione, l’esterno lusitano sta alternando sedute ad alta intensità con il resto del gruppo a sessioni più blande e defaticanti.

Questa gestione oculata permette di monitorare quotidianamente le risposte del fisico dell’atleta, garantendo al contempo che il dolore rimanga sotto una soglia accettabile per l’attività agonistica.

Il sacrificio del fuoriclasse

Nonostante una condizione fisica non ottimale, il portoghese ha dimostrato un attaccamento ai colori rossoneri che va oltre il semplice dovere professionale. Da vero leader e milanista convinto, Leão ha chiarito di non voler alzare bandiera bianca. La sua disponibilità al sacrificio è un segnale forte per tutto l’ambiente meneghino, confermando la crescita caratteriale di un giocatore sempre più centrale nel progetto tecnico del club.

La scelta di Massimiliano Allegri

Massimiliano Allegri, il tecnico livornese che fa della concretezza e della gestione dei campioni il suo punto di forza, sembra non voler rinunciare alla classe del suo pupillo. Per la sfida del Dall’Ara, l’allenatore è orientato a schierare Leão dal primo minuto. La presenza dell’attaccante è ritenuta fondamentale per scardinare la difesa rossoblù, anche se dovesse giocare con il freno a mano parzialmente tirato.

Il Milan si affida quindi alla voglia di esserci del suo fuoriclasse, sperando che il suo talento possa illuminare la serata bolognese e trascinare i compagni verso tre punti vitali per la classifica.