Mercato Milan, pista Javi Guerra ancora viva! Tare prepara il rilancio, il Valencia vacilla

Mercato Milan, Javi Guerra resta un’opzione assolutamente viva per il centrocampo della prossima stagione: Tare prepara il rilancio

Il calciomercato Milan non molla la presa su Javi Guerra, giovane talento del Valencia. Come riportato da Bianchin sulla Gazzetta dello Sport, i rossoneri sono in costante contatto con il club spagnolo per assicurarsi le prestazioni del centrocampista. Un’offerta iniziale di 20 milioni di euro, comprensiva di bonus, è già stata presentata, ma il Valencia ha finora respinto ogni tentativo del Diavolo.

La trattativa per Javi Guerra si sta rivelando più complessa del previsto per il Milan. Il giocatore, considerato un profilo ideale per rinforzare il centrocampo di Allegri, è un elemento fondamentale nei piani del Valencia, che non intende privarsene a cuor leggero. La fermezza del club spagnolo ha costretto il Milan a rivedere le proprie strategie, e si prevede che una nuova offerta possa essere formalizzata già nel corso di questa settimana.

Quale sarà la prossima mossa del Milan per Javi Guerra?

L’attesa è palpabile per capire se la nuova proposta del Milan, che potrebbe attestarsi tra i 20 e i 25 milioni di euro, riuscirà a scardinare la resistenza del Valencia. La domanda che tutti si pongono, come evidenziato da Bianchin, è se il club spagnolo potrà ancora permettersi di rifiutare un’offerta di questa portata. La cifra, infatti, rappresenterebbe un investimento significativo per un giocatore così giovane e con ampi margini di crescita.

Il Milan, dal canto suo, è convinto delle qualità di Javi Guerra. Il centrocampista spagnolo si è messo in mostra con prestazioni convincenti nella Liga, dimostrando visione di gioco, capacità di recupero palla e un’ottima propensione all’inserimento. Queste caratteristiche lo rendono un obiettivo primario per la dirigenza rossonera, desiderosa di rafforzare la squadra con talenti emergenti che possano garantire un futuro luminoso al club.

Il Valencia resisterà alla pressione del Milan?

La situazione finanziaria di molti club spagnoli, incluso il Valencia, non è sempre delle più rosee. Questo potrebbe rappresentare un punto a favore del Milan nella trattativa per Javi Guerra. Un’offerta economicamente vantaggiosa potrebbe indurre il Valencia a considerare seriamente la cessione del giocatore, nonostante la sua importanza tattica. Tuttavia, la volontà di mantenere un equilibrio competitivo e non indebolire la propria rosa in vista della prossima stagione potrebbe spingere il Valencia a mantenere una posizione intransigente.

I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro di Javi Guerra. Il Milan è pronto a fare un ulteriore sforzo economico per portare il talento spagnolo a San Siro, ma la risposta del Valencia sarà cruciale. Sarà interessante osservare se l’abilità negoziale del Milan e la volontà del giocatore stesso di misurarsi in un campionato competitivo come la Serie A e in una squadra di alto livello come il Milan, potranno fare la differenza in questa complessa trattativa. I tifosi rossoneri incrociano le dita, sperando di vedere presto Javi Guerra indossare la maglia del Diavolo.