Javi Guerra Milan, la decisione del calciatore aiuta il Diavolo: comunicazione al Valencia, serve questo sforzo per chiudere l’affare

Javi Guerra Milan, arriva l’importante decisione del calciatore: comunicazione al Valencia sul mancato rinnovo. Ultime

Le voci di mercato Milan si fanno sempre più insistenti intorno a Javi Guerra, giovane e talentuoso centrocampista del Valencia. Come riportato da Ramazzotti sulla Gazzetta dello Sport, il giocatore ha comunicato la sua intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2027, manifestando il desiderio di cambiare aria già in questa sessione estiva di mercato. Una notizia che ha immediatamente acceso l’interesse di numerosi club, tra cui spicca in maniera decisa il Milan.

Il club rossonero, sempre attento ai giovani talenti con margini di crescita elevati, ha già mosso i primi passi per assicurarsi le prestazioni di Guerra. Una prima offerta ufficiale da 16 milioni di euro, più 4 milioni di bonus, è stata recapitata al Valencia, ma è stata prontamente respinta dal club spagnolo. Nonostante il “no” iniziale, la determinazione del Milan a portare il centrocampista a San Siro non sembra affatto scalfita. Anzi, le informazioni provenienti dalla stessa fonte indicano che nei prossimi giorni è atteso un rilancio da parte della dirigenza milanista, a dimostrazione della forte volontà di chiudere l’affare.