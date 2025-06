Mercato Milan, Tare pronto a rivoluzionare il centrocampo! Idee chiarissime, arriveranno loro due

Mercato Milan, Igli Tare è pronto a completare l’opera di rinnovamento del centrocampo: dopo Ricci c’è Jashari

Il calciomercato Milan è senza dubbio tra i club più attivi in questa sessione estiva di calciomercato, orchestrando una vera e propria rivoluzione nel reparto di centrocampo. Un settore che, rispetto all’ultima stagione, è destinato a cambiare drasticamente, assumendo una nuova e potente fisionomia. Le mosse strategiche della dirigenza rossonera stanno delineando un nuovo volto per la mediana, puntando su un mix di esperienza internazionale e giovani talenti promettenti.

Una delle prime cessioni illustri che ha dato il via a questa trasformazione è stata quella di Tijjani Reijnders, trasferitosi al Manchester City in una mossa che ha liberato risorse e spazi per i nuovi arrivi. Non si è fatta attendere la risposta del Diavolo: il Milan ha già ufficializzato nelle scorse settimane l’arrivo a parametro zero di una vera e propria leggenda del calcio mondiale, Luka Modric. Il centrocampista croato, fresco protagonista con il Real Madrid nel Mondiale per Club, sosterrà le visite mediche di rito e firmerà il suo nuovo contratto dopo la conclusione della competizione, portando a Milanello una dose inestimabile di qualità, visione di gioco ed esperienza vincente.

Ricci quasi rossonero, Jashari il prossimo obiettivo

Ma le ambizioni del Diavolo non si fermano certo qui. Il Milan è infatti a un passo dal definire un altro colpo significativo per il suo centrocampo: si tratta di Samuele Ricci. Il giovane e promettente mediano, attualmente al Torino, sbarcherà a Milanello a titolo definitivo per una cifra che si aggira intorno ai 23 milioni di euro più 2 di bonus. Con l’arrivo di Ricci, il club di via Aldo Rossi torna ad acquisire un importante tocco “azzurro”, dato che il centrocampista è ormai un perno fisso anche della Nazionale italiana. La sua grinta, la sua visione di gioco e la sua capacità di interdizione lo rendono un elemento cruciale per il futuro del Milan e della squadra nazionale.

Una volta definita anche questa operazione, che è ormai in chiusura, il Milan continuerà il suo pressing per portare in rossonero un altro giovane talento di prospettiva: Ardon Jashari. Il centrocampista classe 2002 del Club Brugge è un obiettivo concreto e prioritario. Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, i dirigenti milanisti sono pronti a mettere sul piatto ben 30 milioni di euro fissi per assicurarsi le sue prestazioni. La volontà del giocatore svizzero, che sta spingendo con decisione per trasferirsi al Milan, è un fattore chiave in questa trattativa, mostrando l’attrattiva del progetto rossonero.

Cessione necessaria: Musah l’indiziato principale

Tuttavia, prima di inserire un giovane in rampa di lancio come Jashari, il Diavolo dovrà necessariamente chiudere un’importante cessione in uscita. L’indiziato principale per lasciare Milanello è al momento Yunus Musah. Solo qualche settimana fa, il centrocampista statunitense sembrava a un passo dal trasferimento al Napoli per una cifra di 25 milioni di euro. Ora, la situazione è cambiata, e diverse società inglesi hanno mostrato un forte interesse, pronte a offrire la stessa cifra. Tra queste, spiccano in particolare i nomi del Wolverhampton e del Nottingham Forest, entrambe determinate ad assicurarsi le prestazioni del talentuoso mediano. La sua partenza aprirebbe le porte all’arrivo di Jashari, completando così il radicale rinnovamento del centrocampo rossonero.