Jashari Milan, la novità preoccupa Tare! Primi contatti, entra in scena il top club. Cosa succede

Jashari Milan, sul centrocampista svizzero nelle ultime ore è piombato anche il Borussia Dortmund: contatti in corso

Il calciomercato Milan si trova di fronte a una trattativa complessa e in salita per assicurarsi le prestazioni del giovane e talentuoso centrocampista svizzero Ardon Jashari, attualmente in forza al Club Brugge. Come riportato da Calciomercato.com, le discussioni tra i due club si sono rivelate più ardue del previsto, principalmente a causa delle elevate richieste economiche della società belga, nota per la sua intransigenza nelle negoziazioni.

Il Milan ha già ottenuto il “sì” del giocatore per un trasferimento in rossonero, un fattore che dovrebbe, in teoria, semplificare l’operazione. Forte di questa intesa con Jashari, il dirigente milanista Igli Tare ha avuto un contatto diretto con il direttore sportivo del Brugge. L’obiettivo era chiarire la situazione e, soprattutto, esplorare la possibilità di abbassare le pretese economiche del club belga. Il Milan aveva inizialmente presentato un’offerta di 27 milioni di euro più 5 di bonus, ma il Brugge continua a richiedere una cifra che si avvicini o addirittura superi i 40 milioni di euro.

I rossoneri, determinati a portare Jashari a Milano per rinforzare il centrocampo di Massimiliano Allegri, sono pronti a lanciare una nuova offensiva economica. Si parla di un’offerta intorno ai 35 milioni di euro, comprensivi di bonus aggiuntivi. Questa proposta, una volta formalizzata, sarà attentamente valutata dal Club Brugge, consapevole della propria posizione di forza e del valore di mercato del proprio talento. La situazione, tuttavia, si è ulteriormente complicata con l’inserimento di un nuovo e temibile concorrente.

Il Pericolo Giallonero: Il Borussia Dortmund Scende in Campo

Secondo quanto rivelato dal collega Sacha Tavolieri, il Borussia Dortmund ha avviato i primi contatti preliminari con il Club Brugge per Ardon Jashari. Questo sviluppo rappresenta una seria minaccia per il Milan, che ora dovrà accelerare i tempi e giocarsi tutte le proprie carte per evitare un sorpasso. I gialloneri stanno sondando il terreno per capire lo stato della trattativa tra Milan e Brugge e valutare i margini per un inserimento decisivo.

La destinazione Bundesliga sarebbe altrettanto gradita a Jashari, il che rende il Borussia Dortmund un contendente particolarmente temibile. Inoltre, il club tedesco ha a disposizione un importante bacino economico, recentemente rimpinguato da una cessione eccellente. Si tratta di Jamie Bynoe-Gittens, esterno che a breve effettuerà le visite mediche con il Chelsea per firmare un contratto fino al 30 giugno 2032. Da questa operazione, il Borussia Dortmund incasserà una cifra considerevole, tra parte fissa e variabile, pari a 55 milioni di sterline (circa 65 milioni di euro).

È la volontà dei tedeschi destinare una parte significativa di questi fondi all’offensiva per Jashari. Il Milan è avvisato: la corsa al giovane talento svizzero si preannuncia una vera e propria battaglia a colpi di milioni. La dirigenza rossonera dovrà mettere in campo tutta la sua abilità negoziale per vincere questo intenso braccio di ferro e assicurarsi un giocatore che, nelle intenzioni di Allegri, potrebbe rappresentare un pilastro fondamentale per il futuro del centrocampo milanista. La vicenda Jashari è destinata a tenere banco nelle prossime settimane del calciomercato estivo.