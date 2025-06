Mercato Milan, perde quota la pista Ricci? Allegri non convinto, c’è un club che può accelerare

Mercato Milan, può perdere quota in casa rossonera la pista che porta a Samuele Ricci del Torino: c’è l’Atalanta di Juric

L’Atalanta è pronta a scatenarsi sul mercato per rinforzare il proprio centrocampo, e il nome in cima alla lista dei desideri del direttore sportivo Tony D’Amico, su precisa indicazione del tecnico Ivan Juric, è quello di Samuele Ricci. Il giovane playmaker del Torino, classe 2001, è un profilo ben noto a Juric, che lo ha avuto sotto la sua ala durante un periodo significativo della sua esperienza in granata, apprezzandone le qualità tecniche e la visione di gioco.

L’interesse dell’Atalanta per Ricci non è affatto casuale. Juric vede nel centrocampista ex Empoli l’elemento ideale per dare equilibrio e dinamismo alla mediana nerazzurra, sfruttando la sua capacità di dettare i tempi, recuperare palloni e impostare l’azione. Ricci, infatti, è un regista moderno, capace di abbinare quantità e qualità, un profilo che si sposerebbe perfettamente con il calcio intenso e offensivo che Juric intende proporre. La sua crescita esponenziale negli ultimi anni lo ha reso uno dei centrocampisti più promettenti del panorama calcistico italiano.

Una valutazione triplicata e l’assist inaspettato dal Milan

Il percorso di Samuele Ricci, come riportato da calciomercato.com, è stato in costante ascesa. Il Torino lo ha acquisito nel mercato invernale del 2022 dall’Empoli per una cifra considerevole: 9,5 milioni di euro, a cui si aggiungono 2 milioni di eventuali bonus e il 10% sulla futura rivendita. Un investimento importante che ha ripagato ampiamente le aspettative, tanto che la sua valutazione di mercato è quasi triplicata rispetto a quella di due anni e mezzo fa, attestandosi ora su cifre ben più elevate.

Un elemento che potrebbe agevolare la trattativa per l’Atalanta arriva direttamente dal calciomercato Milan. I rossoneri, infatti, avevano messo gli occhi su Ricci già nel mercato di gennaio, su espressa segnalazione di Geoffrey Moncada, responsabile dell’area scouting del club. Tuttavia, nelle ultime settimane, la situazione è cambiata. Le nuove valutazioni fatte dal club milanese, in particolare con l’arrivo del nuovo tecnico Allegri hanno portato a un ripensamento, e l’opzione Ricci per il Milan sta perdendo quota. Questa inattesa svolta apre uno spiraglio importante per l’Atalanta, che ora può accelerare per assicurarsi le prestazioni del talentuoso centrocampista.

L’affare si preannuncia comunque complesso, dato che Ricci è legato al Torino da un contratto lungo, fino a giugno 2028. Nonostante ciò, la forte volontà di Juric di riabbracciare il suo ex pupillo e la possibilità di giocare in un club ambizioso come l’Atalanta, protagonista in Serie A e nelle coppe europee, potrebbero fare la differenza. L’Atalanta è pronta a intavolare una trattativa serrata con il Torino, consapevole di dover superare una concorrenza agguerrita per accaparrarsi uno dei centrocampisti più promettenti del calcio italiano. Sarà interessante vedere se il club orobico riuscirà a concretizzare questo importante rinforzo per la prossima stagione.