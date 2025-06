Calciomercato Milan, colpo di scena clamoroso per Ricci: il centrocampista si allontana. C’è un’altra squadra in pole. Le ultimissime sui rossoneri

Sembra allontanarsi dal Milan la pista che porta a Samuele Ricci, centrocampista del Torino. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’opzione Ricci per i rossoneri sta perdendo quota, complice anche il forte e concreto interesse dell’Atalanta, che al momento sembra essere in pole position per assicurarsi le prestazioni del giovane talento granata.

Il Milan, sotto la guida di Massimiliano Allegri, sta vagliando diversi profili per rinforzare il proprio centrocampo, e Ricci era stato inserito nella lista dei desideri per la sua dinamicità e le sue qualità in fase di interdizione e impostazione. Tuttavia, le ultime evoluzioni del mercato sembrano indirizzare il giocatore verso Bergamo, dove l’Atalanta lo apprezza molto e lo considera un innesto ideale per il proprio scacchiere tattico.

Nonostante l’interesse, Calciomercato.com sottolinea che nessuna offerta ufficiale è stata ancora presentata dal club orobico al Torino. Questo lascia comunque un barlume di speranza al Milan, che potrebbe ancora inserirsi nella trattativa qualora decidesse di accelerare. Tuttavia, la sensazione è che l’Atalanta stia lavorando sottotraccia per preparare il terreno e presentare una proposta convincente al Torino.

Il club granata valuta Ricci non meno di 15-20 milioni di euro, una cifra che potrebbe essere alla portata di entrambe le pretendenti. Per il Milan, la priorità in questo momento sembra essere rivolta ad altri obiettivi, mentre l’Atalanta, forte di una programmazione chiara e di un’ottima campagna acquisti, potrebbe affondare il colpo a breve. La situazione rimane fluida, ma l’asse Torino-Bergamo sembra, al momento, più caldo di quello che porterebbe Ricci a Milano.