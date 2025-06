Mercato Milan, si riattiva la pista Ricci? Incredibile aggiornamento, contatti nelle prossime ore

Mercato Milan, può riattivarsi nei prossimi giorni la pista Samuele Ricci: contatti col Torino sempre vivi. Tutti i dettagli

Le voci di mercato si fanno sempre più insistenti e il nome di Samuele Ricci continua a circolare con insistenza nell’ambiente rossonero. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, esperto di mercato di fama e fonte autorevole in materia di trasferimenti, il Milan avrebbe messo in standby la trattativa per il centrocampista del Torino, ma sarebbe pronto a riattivarla nelle prossime ore. Un’indiscrezione che, se confermata, potrebbe portare a una rapida chiusura dell’affare, quasi come se “il Milan, se volesse chiudere Ricci, ci metterebbe 10 minuti”, come sottolineato dallo stesso Moretto.

Ricci, il tassello che manca al centrocampo rossonero?

La volontà del calciomercato Milan di rinforzare il proprio reparto mediano non è certo un segreto. La stagione appena conclusa ha evidenziato la necessità di aggiungere qualità, dinamismo e fisicità in mezzo al campo. In questo contesto, Samuele Ricci emerge come un profilo ideale. Il giovane centrocampista granata, classe 2001, ha dimostrato di possedere tecnica, visione di gioco e una notevole capacità di interdizione. Le sue prestazioni con la maglia del Torino lo hanno messo in mostra come uno dei migliori prospetti italiani nel suo ruolo, attirando l’attenzione di numerosi club, tra cui appunto il Milan.

L’interesse rossonero per Ricci non è nuovo. Già nelle scorse sessioni di mercato il suo nome era stato accostato a Milanello, ma le richieste economiche del Torino avevano finora frenato la trattativa. Ora, però, sembra che la situazione sia cambiata. Il Milan avrebbe individuato in Ricci il rinforzo perfetto per completare la rosa e dare maggiore profondità al centrocampo di Stefano Pioli. La sua duttilità gli permetterebbe di ricoprire diversi ruoli, sia come mediano davanti alla difesa che come mezzala, offrendo al tecnico diverse soluzioni tattiche.

Le tempistiche e le strategie del Milan

Il fatto che il Milan abbia messo in standby la trattativa per Ricci per alcune settimane potrebbe essere interpretato come una strategia precisa. Forse i dirigenti rossoneri stavano valutando altre opzioni, oppure attendevano il momento giusto per sferrare l’attacco decisivo. L’affermazione di Moretto, secondo cui i contatti potrebbero ripartire “già nelle prossime ore”, suggerisce un’accelerazione improvvisa, un segnale che il Milan è pronto a passare all’azione.

La velocità con cui il Milan potrebbe chiudere l’affare, come suggerito da Moretto, fa pensare che il club abbia già in mano l’accordo con il giocatore e che manchino solo gli ultimi dettagli con il Torino. Questo lascerebbe presagire una trattativa lampo, che potrebbe concretizzarsi in pochissimo tempo, magari già prima dell’inizio del ritiro estivo. L’abilità del Milan nel condurre operazioni di mercato in modo rapido ed efficace è ben nota, e l’esempio di Ricci potrebbe essere l’ennesima dimostrazione.

In conclusione, le parole di Matteo Moretto accendono ulteriormente le speranze dei tifosi milanisti. L’arrivo di Samuele Ricci rappresenterebbe un importante rinforzo per il centrocampo, un innesto di qualità e prospettiva che potrebbe dare un contributo significativo alla prossima stagione rossonera. Restiamo in attesa delle prossime ore, che potrebbero rivelarsi decisive per il futuro di Samuele Ricci e, di conseguenza, per le ambizioni del Milan. Che sia davvero una questione di “10 minuti”?