Calciomercato Milan, Tare non molla la pista Samuele Ricci: tutto si è riaperto! Cosa sta succedendo nelle ultime ore. Le ultimissime

Il Milan non molla la presa su Samuele Ricci. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, i contatti tra il club rossonero e il Torino per il centrocampista classe 2001 sono ancora vivi e frequenti. Ricci, da tempo nel mirino del Milan, resta un obiettivo concreto per rinforzare la mediana di Fonseca in vista della prossima stagione.

La dirigenza milanista vede in Ricci il profilo ideale per dare dinamismo, qualità e fisicità al centrocampo. Le sue caratteristiche, unite alla giovane età e alla già significativa esperienza in Serie A, lo rendono un investimento interessante per il futuro. Ricci si è distinto nel Torino per la sua capacità di recuperare palloni, la visione di gioco e l’abilità nell’impostazione, qualità che lo renderebbero un tassello prezioso nello scacchiere rossonero.

Nonostante il Torino abbia sempre valutato Ricci come un elemento chiave del proprio progetto, la volontà del giocatore potrebbe giocare un ruolo fondamentale. L’opportunità di approdare in un top club come il Milan, con la possibilità di giocare in Champions League, potrebbe spingere Ricci a chiedere la cessione.

Le trattative non si preannunciano semplici. Il presidente del Torino, Urbano Cairo, è noto per essere un osso duro in fase di negoziazione e richiederà una cifra considerevole per privarsi del suo gioiello. Tuttavia, la tenacia del Milan nel mantenere i contatti suggerisce che i rossoneri siano seriamente intenzionati a portare Ricci a Milanello. Le prossime settimane saranno cruciali per capire se il Milan riuscirà a superare le resistenze granata e a chiudere l’operazione, aggiungendo un tassello importante al proprio centrocampo.