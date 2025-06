Mercato Milan, svolta Ricci! Quel club non c’è, i rossoneri hanno la strada libera. I dettagli

Mercato Milan, può arrivare la svolta per Ricci: l’Atalanta non è interessata al calciatore, Tare ha la strada spianata. Ultime

Il calciomercato Milan estivo entra nel vivo e i nomi accostati ai grandi club si moltiplicano. Tra questi, quello di Samuele Ricci, giovane e promettente centrocampista del Torino, continua a tenere banco, suscitando l’interesse di diverse squadre di Serie A. Tuttavia, le ultime indiscrezioni fornite da Matteo Moretto, esperto di mercato, delineano un quadro più chiaro sulle reali intenzioni di Milan e Atalanta, due delle società che erano state maggiormente accostate al talento granata.

Secondo Moretto, il Milan ha effettivamente inserito Ricci nella propria lista di obiettivi, riconoscendone le indubbie qualità e il potenziale di crescita. Ciononostante, al momento i rossoneri stanno dando priorità ad altre operazioni, sia sul fronte tecnico che, e soprattutto, su quello economico. Questo significa che l’acquisizione di Ricci non rientra nelle urgenze immediate del club di Via Aldo Rossi. La situazione del centrocampista è, al momento, in una fase di stand-by, con il Milan concentrato su altri rinforzi. Un nome che emerge con forza come priorità per i rossoneri è quello di Granit Xhaka, il cui profilo di esperienza e leadership sembrerebbe essere più in linea con le esigenze attuali della squadra di Stefano Pioli. Sarà interessante osservare come la trattativa per Ricci potrà evolvere nelle prossime settimane, una volta che il Milan avrà definito le sue mosse primarie sul mercato.

Parallelamente, negli ultimi giorni, il nome di Samuele Ricci era stato insistentemente accostato anche all’Atalanta. Molti addetti ai lavori e tifosi vedevano nel centrocampista l’elemento ideale per rinforzare la mediana della squadra di Gian Piero Gasperini, reduce da un’ottima stagione. Tuttavia, le informazioni in possesso di Matteo Moretto smentiscono categoricamente queste voci. Secondo il giornalista, il nome di Ricci è, ad oggi, un “nome freddo” per la Dea. L’Atalanta, infatti, non considera il giocatore del Torino tra le proprie priorità di mercato. Questo non esclude un interesse futuro, ma al momento la società bergamasca sta valutando profili diversi per completare la propria rosa.

In sintesi, il futuro di Samuele Ricci rimane incerto, ma le recenti dichiarazioni di Matteo Moretto contribuiscono a fare chiarezza sulla posizione di due dei club più interessati. Il Milan lo tiene d’occhio ma ha altre priorità immediate, mentre l’Atalanta sembra aver virato su altri obiettivi. Il mercato è per sua natura imprevedibile, e nuove opportunità potrebbero emergere, ma per ora, il giovane talento del Torino dovrà attendere per capire quale sarà la sua prossima destinazione. La sua situazione sarà sicuramente da monitorare con attenzione nelle prossime settimane, in un mercato che si preannuncia ancora ricco di sorprese.