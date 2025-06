Mercato Milan, Tare insegue il suo pupillo: spunta il retroscena che fa ben sperare i tifosi!

Mercato Milan, Granit Xhaka è un vero e proprio pallino di Tare: l’albanese voleva portarlo già anni fa alla Lazio. Il retroscena

Il calciomercato Milan ha identificato in Granit Xhaka del Bayer Leverkusen il suo obiettivo primario per rafforzare il centrocampo nella prossima stagione. La dirigenza rossonera, guidata dal direttore sportivo Igli Tare, sta lavorando intensamente per portare a Milano il forte mediano svizzero, reduce da una stagione trionfale con il club tedesco, culminata con la vittoria della Bundesliga 2023-2024.

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, il Milan avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con Xhaka per un contratto pluriennale. L’accordo prevederebbe un legame fino al 2028, con un’eventuale opzione per prolungare fino al 2029. Questo dimostra la volontà ferrea del giocatore di abbracciare il progetto rossonero e la fiducia del club nelle sue qualità tecniche e leadership.

Tuttavia, l’ostacolo principale rimane l’accordo con il Bayer Leverkusen. I tedeschi, freschi vincitori del campionato, non sono disposti a privarsi facilmente di uno dei loro pilastri. Xhaka è stato un elemento fondamentale nella straordinaria cavalcata della squadra di Xabi Alonso, garantendo equilibrio, fisicità e qualità in mezzo al campo. Il ds rossonero Igli Tare è al lavoro per superare le resistenze del club tedesco e trovare la formula giusta per convincere il Leverkusen a cedere il proprio centrocampista. La trattativa si preannuncia complessa, ma il Milan è determinato a chiudere l’affare.

Un interessante retroscena svelato da Tuttosport riguarda proprio Igli Tare. Sembra che l’attuale ds del Milan avesse già messo gli occhi su Xhaka ben prima, nel 2016, quando ricopriva lo stesso ruolo alla Lazio e lo svizzero militava nel Borussia Mönchengladbach. Questo testimonia la lungimiranza di Tare e la sua stima di lunga data per le qualità di Xhaka, un giocatore che da anni si è affermato come uno dei migliori nel suo ruolo a livello europeo.

I Numeri Impressionanti di Xhaka nella Stagione 2023-2024

I numeri della stagione appena conclusa evidenziano la centralità di Granit Xhaka nel Bayer Leverkusen e la sua affidabilità. Il centrocampista svizzero ha collezionato ben 49 presenze totali, dimostrando una resistenza fisica notevole e una presenza costante in campo. Nello specifico, ha disputato 33 partite in Bundesliga, contribuendo in maniera decisiva alla vittoria del titolo. A queste si aggiungono 10 presenze in Champions League, 5 in Coppa di Germania e 1 in Supercoppa Tedesca.

In totale, Xhaka ha accumulato ben 4185 minuti in campo, un dato che sottolinea il suo impiego massiccio e l’importanza tattica all’interno del sistema di gioco del Leverkusen. Nonostante il suo ruolo prettamente difensivo e di costruzione, ha anche trovato il tempo per siglare 2 gol, dimostrando capacità di inserimento e conclusione. La sua disciplina, seppur con un’intensità agonistica elevata, è confermata dalle 8 ammonizioni e 0 espulsioni stagionali.

L’eventuale arrivo di Xhaka al Milan rappresenterebbe un significativo upgrade per il centrocampo rossonero, portando esperienza internazionale, leadership, fisicità e visione di gioco. Il suo profilo si adatterebbe perfettamente alle esigenze tattiche della squadra, offrendo una soluzione solida e affidabile in una zona del campo cruciale. Il calciomercato estivo è appena iniziato, ma la trattativa per Granit Xhaka è già diventata un tema caldissimo in casa Milan. I tifosi rossoneri sperano che Igli Tare possa chiudere questo colpo di mercato e regalare a Pioli un rinforzo di altissimo livello.