Mercato Milan, Xhaka caldissimo! Dalla posizione del Bayer alle prossime mosse di Tare: gli aggiornamenti

Mercato Milan, in casa rossonera è caldissimo il nome di Granit Xhaka: il Bayer Leverkusen si aspetta un rilancio da parte di Tare

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Claudio Raimondi a SportMediaset, il Milan è più che mai intenzionato a rafforzare il proprio centrocampo con innesti di grande esperienza. Dopo aver accarezzato il sogno Luka Modric, i rossoneri avrebbero ora puntato con decisione su un altro nome di spicco del panorama calcistico europeo: Granit Xhaka. Il centrocampista svizzero, attualmente in forza al Bayer Leverkusen, sarebbe il profilo ideale per aggiungere solidità, leadership e visione di gioco alla mediana milanista.

L’offerta iniziale del calciomercato Milan per assicurarsi le prestazioni di Xhaka si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Una cifra importante, ma che, a quanto pare, non ha ancora convinto del tutto il Bayer Leverkusen. I tedeschi, infatti, valutano il proprio capitano qualcosa in più e non sembrano disposti a cederlo a cuor leggero. La trattativa è quindi in una fase di stallo, con le due società che stanno cercando di trovare un punto d’incontro per definire il trasferimento.

Un aspetto cruciale della negoziazione riguarda la possibilità di inserire contropartite tecniche nell’affare. Il Milan avrebbe sondato il terreno per includere Malick Thiaw nella trattativa, un difensore che potrebbe fare al caso del Bayer Leverkusen. Tuttavia, le notizie che giungono dalla Germania non sono incoraggianti su questo fronte. Il club tedesco, infatti, non sarebbe interessato a Thiaw in quanto sta già valutando altri profili specifici per rinforzare il proprio reparto difensivo. Questo significa che il Milan dovrà probabilmente alzare la propria offerta economica se vuole davvero portare Xhaka a San Siro, senza poter contare su uno sconto derivante dall’inserimento di un proprio calciatore.

L’arrivo di Granit Xhaka al Milan rappresenterebbe un colpo significativo per la squadra di Stefano Pioli. Il centrocampista svizzero vanta un curriculum di tutto rispetto, con anni di esperienza ai massimi livelli in Premier League con l’Arsenal e, più recentemente, in Bundesliga con il Bayer Leverkusen, dove ha dimostrato di essere un leader indiscusso e un pilastro del centrocampo. La sua capacità di impostare il gioco, recuperare palloni e dettare i ritmi sarebbe un valore aggiunto prezioso per il Milan, che cerca un giocatore in grado di dare equilibrio e qualità al reparto.

Il Milan sembra dunque deciso a puntare su giocatori di esperienza consolidata per la prossima stagione. L’idea è quella di affiancare ai giovani talenti che compongono gran parte della rosa elementi più navigati, in grado di guidare la squadra nei momenti cruciali delle partite e di trasmettere la propria conoscenza tattica ai compagni. La pista Xhaka, sebbene complessa, è calda e i tifosi rossoneri sperano che la dirigenza riesca a superare le resistenze del Bayer Leverkusen per regalare a Pioli un rinforzo di questa caratura. Saranno giorni decisivi per capire se il Milan riuscirà a chiudere questo importante colpo di mercato e a portare un altro pezzo da novanta nel proprio centrocampo. Le prossime ore potrebbero rivelare sviluppi importanti in questa intrigante trattativa.