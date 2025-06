Xhaka Milan, Tare accelera! Contatto confermato col Bayer Leverkusen, la mossa dello svizzero fa sognare i tifosi

Xhaka Milan, confermato il contatto diretto tra Tare e il Bayer Leverkusen: il centrocampista svizzero vuole solo i rossoneri

Il mercato del calcio è in fermento, e una delle notizie che sta scaldando l’ambiente rossonero riguarda il forte interesse del calciomercato Milan per Granit Xhaka, attuale centrocampista del Bayer Leverkusen. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, giornalista esperto di calciomercato, c’è stato un contatto importante tra i due club, e la volontà del giocatore sembra essere un fattore determinante nella trattativa.

La notizia, che sta rimbalzando tra le redazioni sportive, vede Xhaka dare la sua massima apertura al trasferimento. Il centrocampista svizzero, infatti, ha espresso chiaramente la sua preferenza per il club di Via Aldo Rossi, dicendo un secco “sì” alla possibilità di vestire la maglia rossonera. Questo assenso del giocatore è un segnale forte che potrebbe accelerare le negoziazioni tra le società. La volontà di un calciatore è spesso la chiave di volta in trattative complesse, e in questo caso, l’apertura di Xhaka al Milan è un elemento cruciale.

Non solo la volontà del giocatore è chiara, ma, sempre stando alle informazioni fornite da Moretto, esisterebbe già una base di intesa dal punto di vista contrattuale con il centrocampista. Questo significa che le parti avrebbero già delineato i termini economici e la durata del potenziale accordo, rendendo il trasferimento una possibilità sempre più concreta. Un accordo preliminare sul contratto personale è un passo fondamentale che semplifica enormemente le discussioni tra i club, che a quel punto devono trovare un’intesa sulla cifra del trasferimento.

Il Milan, da parte sua, sta continuando a spingere forte su Xhaka. La dirigenza rossonera vede nel centrocampista del Bayer Leverkusen un profilo ideale per rafforzare il reparto mediano, portando esperienza internazionale, leadership e qualità al centro del campo. Le sue caratteristiche tecniche, unite a una forte personalità, lo renderebbero un elemento prezioso per la squadra di Stefano Pioli. Il Milan è alla ricerca di un giocatore in grado di dettare i tempi, recuperare palloni e impostare l’azione, e Xhaka sembra rispondere perfettamente a queste esigenze tattiche. La sua capacità di giocare sia come mediano davanti alla difesa che come mezzala, unita a un tiro potente dalla distanza, lo rendono un profilo completo e versatile.

Il Bayer Leverkusen, ovviamente, non è intenzionato a privarsi facilmente di un suo giocatore chiave. Xhaka è stato un pilastro della squadra tedesca, contribuendo in modo significativo ai successi recenti del club, inclusa la sorprendente vittoria della Bundesliga. Tuttavia, la pressione del giocatore e la determinazione del Milan potrebbero portare a una svolta. Le prossime settimane saranno decisive per capire se questa intensa trattativa si concretizzerà in un trasferimento. I tifosi milanisti sono in trepidante attesa, sognando di vedere Xhaka indossare la gloriosa maglia rossonera e aggiungere la sua esperienza e qualità al centrocampo del Milan. La questione è ora nelle mani dei club, chiamati a trovare un’intesa economica che soddisfi tutte le parti, concludendo così una delle trattative più interessanti di questa sessione di calciomercato.